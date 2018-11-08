İnsansız Kargo Aracı Deney Örnekleriyle Dünya\'ya Dönüyor





Ankara, 8 Kasım 18 (.): Japonya\'nın insansız kargo aracı Kounotori7, taşıdığı deney örnekleriyle Dünya\'ya gelmek üzere Uluslararası Uzay İstasyonu\'ndan (UUİ) ayrıldı.Kyodo ajansının, Japonya Uzay Keşif Ajansına (JAXA) dayandırdığı haberine göre, Japoncada "beyaz leylek" anlamına gelen Kounotori7, UUİ\'den yüklediği deney örnekleri ve atıkla Dünya\'ya dönmek üzere hareket etti.JAXA, Kounotori7\'nin pazar günü atmosfere girişi sırasında fırlatacağı kapsülün, Japonya\'nın uzak doğusunda Minamitori Adası yakınında Pasifik Okyanusu\'na yumuşak iniş yapmasının beklendiğini duyurdu.Yüksek derecelere dayanıklı kapsülün, UUİ\'deki deneyler sırasında büyütülen kristal proteinleri taşıdığı belirtildi.Kounotori7, 23 Eylül\'de Japonya\'nın güneybatısında Tanegaşima Uzay Merkezi\'nden H-2B roketiyle fırlatılmıştı.Kounotori\'nin eski modelleri, atmosfere giriş sırasındaki ısınma nedeniyle Dünya\'ya herhangi bir örnek getirmeyi başaramamıştı.(AA/HUR/FEZ)