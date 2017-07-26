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26 Temmuz 2017 Çarşamba 15:00

İNSANLIĞIN SONU MU GELİYOR?

SONUÇ ENDİŞE VERİCİ

İNSANLIĞIN SONU MU GELİYOR?
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Yapılan araştırmalarda dört bölgede sperm yoğunluğunun yüzde 52,4 oranında düştüğü tespit edildi.

‘Sperm sayısının mevcut oranda azalması insanlığın sonunu getirebilir’… Kudüs’teki İbrani Üniversitesi’nden epidemiyoloji uzmanı Dr. Levine, sperm sayısının mevcut oranda azalmasının ‘insanlığın sonunu getirebileceği’ uyarısında bulundu.

BBC Türkçe’nin haberine göre, araştırma ekibinin başındaki Doktor Hagai Levine BBC’ye yaptığı açıklamada, elde ettikleri sonucun kendilerini son derece endişelendirdiğini söyledi.

SONUÇ ENDİŞE VERİCİ

Sonuçları “Human Reproduction Update” adlı dergide yayımlanan araştırma, bugüne kadar türünde yapılanların en kapsamlılarından biri olarak görülüyor.

Araştırmaya göre dört bölgede sperm yoğunluğu yüzde 52,4 oranında azaldı. Toplam sperm sayısındaki azalma oranı ise yüzde 59,3 oldu.

GÜNAY AMERİKA, AFRİKA VE ASYA’DA AZALMA YOK!

Araştırmada Güney Amerika, Asya ve Afrika’da ise sperm sayısının önemli oranda azalmadığı tespit edildi. Ancak araştırmacılar bu bölgelerde sperm konusunda çok az çalışma yapıldığına dikkat çekiyor.Bazı bilim insanları ise son araştırmaya karşın bu konuda daha hala yapılması gereken çok çalışma olduğunu söylüyor.

İngiltere’de Sheffield Üniversitesi’nden Profesör Allan Pacey, Dr Levine ve arkadaşlarının önceki araştırmalardaki birçok hatayı düzelttiklerini ancak bulgularına hala temkinli yaklaşılması gerektiğini söyledi. Sperm sayısındaki azalmanın nedelerine ilişkin olarak ise ortada net bir kanıt yok.

Ancak bazı bilim insanları böcek ilaçları ve naylon torbalarda kullanılan kimyasal maddelerden şişmanlık, sigara, stres, bazı diyet çeşitleri ve hatta çok fazla televizyon seyretmeye kadar birçok faktörü bu durumun olası nedenleri olarak sıralıyor.
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