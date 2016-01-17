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İnsan Vücudunda Şok Eden Buluş!

Bu noktaya dokununca

İnsan Vücudunda Şok Eden Buluş!

Bu noktaya dokununca

17 Ocak 2016 Pazar 19:59
İnsan Vücudunda Şok Eden Buluş!
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Shen Men Nedir? Nasıl Uygulanır?

Hepimizin kulağında stresi bertaraf etmemizi sağlayacak bir akupunktur noktası bulunuyor. Çin tıbbı bu noktaya Shen Men yani Cennetin Kapısı diyor İşte Shen Men hakkında tüm bilmeniz gerekenler…
Cennetin Kapısı’nın vücuda enerji verdiğine inanılıyor. Bunun yanı sıra sağlığı düzelttiğine, stresi azalttığına ve bedeni hızlıca güçlendirdiğe inanılıyor. Bazılarına göre de Cennetin Kapısı, bağımlılıkların, alışkanlıkların ve takıntıların iyileştirilmesinde de etkin rol oynayabiliyor.

Peki Shen Men nasıl uygulanıyor? İşte yanıtı!



Bir pamuklu çubuk yardımıyla görseldeki Shen Men noktasına nazikçe masaj yaparak etkisini görebiliyorsunuz. Masaj işlemi sırasında çok derin nefesler alıp vermek gerekiyor. Bir taraftan da vücudunuza konsantre olmalı ve bedeninizi dinlemelisiniz.



Dikkat etmeniz en önemli nokta ise, derin nefes alırken sola, nefes verirken de sağa bakmanız gerektiği. Bu hareket hızlıca vücudunuzun yatışmasını ve rahatlamasını sağlıyor.

 
Son Güncelleme: 17.01.2016 22:08
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