İnsan kaçakçılığı mağdurlarının 3'te 1'ini çocuklar oluşturuyor

Dünya genelinde şiddet, çatışma ve yoksulluk gibi nedenlerle bulundukları ülkeleri terk etmek zorunda kalanlar arasında en fazla çocuk ve gençler insan ticareti tehdidiyle karşı karşıya bulunuyor.

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından insan ticareti mağdurlarının durumu hakkında bilinç yükseltilmesi ve bu insanların haklarının korunması amacıyla 30 Temmuz 2013'te "Dünya İnsan Ticaretiyle Mücadele Günü" ilan edildi.

Tüm dünyada insan ticareti mağduru olduğu tahmin edilenlerin sayısına ilişkin farklı rakamlar olmasına rağmen, bu sayı milyonlarla ifade ediliyor. İstikrarsız siyasi ve ekonomik durum nedeniyle bu rakam giderek artış gösteriyor.

İnsan ticareti tehlikesiyle en çok sığınmacı ve mülteciler karşı karşı kalırken, insan ticareti mağdurları daha çok cinsel sömürü, zorla çalıştırılma, borç köleliği, illegal hizmetçilik ve yasa dışı askerlik alanlarında istismar ediliyor.

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) Başkanı Yury Fedotov, Dünya İnsan Ticaretiyle Mücadele Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, kriz ve çatışmalar nedeniyle çok daha fazla çocuk ve gencin insan kaçakçılarının ağına düştüğüne işaret etti.

İnsan tacirlerinin en çok çocuk ve gençleri mağdur ettiğini vurgulayan Fedotov, insan kaçakçılığı mağdurlarının 3'te 1'ini çocukların oluşturduğu bilgisini paylaştı.

Fedotov, insan kaçakçılarının internet ve yeni teknolojileri kullanarak daha fazla kişiye ulaşmaya çalıştıklarını belirterek, çocukların, internet ortamında kötüye kullanılmalarını ve insan tacirlerinin ağlarına düşmelerini önlemek için UNODC'nin sivil toplum kuruluşları ve özel şirketlerle ortak çalışmalar yürüttüğünü söyledi. Fedotov ayrıca söz konusu alanda uluslararası yasa ve önlemleri hayata geçirmek istediklerinin de altını çizdi.

ÇOCUK VE GENÇLERİN GÖÇ YOLUNDAKİ TEHLİKELİ YOLCUĞU

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ile Uluslararası Göç Örgütünün (IOM), geçen yıl eylülde yayımladığı "Harrowing Journeys" (Yürek Parçalayıcı Yolculuklar) başlıklı raporuna göre, Akdeniz göç yollarındaki çocuk ve gençlerin neredeyse dörtte üçü istismar, sömürü ve insan kaçakçılığına maruz kalıyor.

Raporda, Avrupa'ya ulaşmak için Orta Akdeniz yolunu izleyen çocuk ve gençlerin yüzde 77'sinin doğrudan kendi yaşadıkları istismar, sömürü ve insan ticareti anlamına gelebilecek olayları bildirdiğine işaret ediliyor.

Çıktıkları bu zorlu yolculukta tüm mülteci ve göçmenler büyük risk altındayken, çocuk ve gençlerin 25 yaşından büyük yetişkinlere göre sömürü ve insan ticaretine maruz kalma olasılıklarının çok daha fazla olduğuna işaret edilen raporda, Avrupa'ya göç için "güvenli ve yasal yollar" oluşturma çağrısında bulunuluyor.

EN FAZLA İNSAN TİCARETİNE MARUZ KALAN "SURİYELİLER"

ABD Dışişleri Bakanlığının yayımladığı "2018 İnsan Ticareti Raporu"na göre de Türkiye'deki insan ticareti mağdurlarının büyük kısmı Orta ve Güney Asya, Doğu Avrupa, Suriye, Endonezya ve Fas'tan geliyor.

Rapora göre, geçen yıl tespit edilen 303 insan ticareti mağduru içerisindeki en büyük grup Suriyelilerden oluşuyor.

Türkiye'nin yüksek sayıda sığınmacı nüfusuna sahip olduğuna dikkati çekilen raporda, Türkiye'nin insan ticaretini önlemek için kayda değer çaba harcadığının da altı çizildi.

Raporun hazırlandığı sırada Türkiye'de tahmini olarak 3,5 milyon Suriyeli, 145 bin Afgan ve 140 bin Iraklı bulunduğu belirtildi.

SUDAN'I GEÇİŞ KAPISI GÖREN GÖÇMENLER İNSAN TACİRLERİNİN ELİNE DÜŞÜYOR

Afrika Boynuzu ülkelerinden gelen kaçak göçmenler, Sudan'ı Akdeniz'e oradan da Avrupa'ya ulaşmak için bir geçiş kapısı olarak görüyor. Sudan'a gelen göçmenler, bu yolculuk sırasında genellikle insan tacirlerinin eline düşüyor.

Sudan, Etiyopya, Eritre ve Libya sınırında yer alan bölgelerinde, insan kaçakçılığı yapan çetelerle mücadelesini sürdürüyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı da insan kaçakçılığıyla ilgili yayımladığı yıllık raporunda, Sudan'ın insan ticareti ve yasa dışı göçle mücadele konusunda sarf ettiği çabalardan övgüyle söz etmişti.

