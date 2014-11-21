İnsan Dışkısı İle Çalışan Otobüs Yaptılar!

İngiltere'de hizmete giren otobüs, insan dışkısı ile çalışıyor



İngiltere’de insan dışkısıyla çalışan otobüs hizmete girdi. Bio-Bus’ün deposu kanalizasyon ve yemek artıklarından oluşturulan biyometan gazıyla doluyor.



Milliyet'te yer alan habere göre, bir depoyu doldurmak için beş kişinin yıllık kanalizasyon atığının tamamı gerekiyor. Bir depo ile 300 kilometre gidilebiliyor. Somerset ve Bristol arasında seferler yapmaya başlayan otobüs 40 yolcuya kadar alabiliyor.