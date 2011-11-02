İnşaat Mühendisleri Odası ECCE ve WCCE Toplantılarına Katıldı

Kıbrıs Türk İnşaat Mühendisleri Odası (KTİMO), 54. Avrupa İnşaat Mühendisleri Konseyi Genel Kurulu (ECCE) ve Dünya İnşaat Mühendisleri Konseyi (WCCE) toplantılarına katıldı.

28 Ekim – 2 Kasım 2011 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleşen Avrupa İnşaat Mühendisleri Konseyi (ECCE) 54. Genel Kurulu’na katılan heyette Dr. Umut Türker, İnş.Yük. Müh. Bora Kutruza, İnş.Yük.

Müh. Mehmet Erkul ve İnş. Müh. Musa T. Sönmezler yer aldı.

KTİMO’dan yapılan açıklamaya göre, heyet, genel kurul üyeleriyle temaslar kurup, lobi çalışmalarında bulundu. Heyet, genel kurul ve komite çalışmalarında söz alarak bilimsel ve teknik katkı da sağladı.

Genel Kurul’da ayrıca “Bilim ve Teknoloji”, “Çevre ve Sürdürülebilirlik”, “Profesyonel Tanınma” konulu komite toplantıları yapıldı.

Genel Kurul’un son gününde Dünya İnşaat Mühendisleri Konseyi (WCCE) toplantısı da gerçekleştirildi.