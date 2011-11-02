Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
14 yaşındaki kız çocuğu kayıp!
Kayıp Aranıyor
banner256

İnşaat Mühendisleri Odası ECCE ve WCCE Toplantılarına Katıldı

KTİMO’dan yapılan açıklamaya göre, heyet, genel kurul üyeleriyle temaslar kurup, lobi çalışmalarında bulundu

İnşaat Mühendisleri Odası ECCE ve WCCE Toplantılarına Katıldı

KTİMO’dan yapılan açıklamaya göre, heyet, genel kurul üyeleriyle temaslar kurup, lobi çalışmalarında bulundu

02 Kasım 2011 Çarşamba 15:20
İnşaat Mühendisleri Odası ECCE ve WCCE Toplantılarına Katıldı
banner238

Kıbrıs Türk İnşaat Mühendisleri Odası (KTİMO), 54. Avrupa İnşaat Mühendisleri Konseyi Genel Kurulu (ECCE) ve Dünya İnşaat Mühendisleri Konseyi (WCCE) toplantılarına katıldı.

28 Ekim – 2 Kasım 2011 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleşen Avrupa İnşaat Mühendisleri Konseyi (ECCE) 54. Genel Kurulu’na katılan heyette Dr. Umut Türker, İnş.Yük. Müh. Bora Kutruza, İnş.Yük.

Müh. Mehmet Erkul ve İnş. Müh. Musa T. Sönmezler yer aldı.

KTİMO’dan yapılan açıklamaya göre, heyet, genel kurul üyeleriyle temaslar kurup, lobi çalışmalarında bulundu. Heyet, genel kurul ve komite çalışmalarında söz alarak bilimsel ve teknik katkı da sağladı.

Genel Kurul’da ayrıca “Bilim ve Teknoloji”, “Çevre ve Sürdürülebilirlik”,  “Profesyonel Tanınma” konulu komite toplantıları yapıldı.

Genel Kurul’un son gününde Dünya İnşaat Mühendisleri Konseyi (WCCE) toplantısı da gerçekleştirildi.

Son Güncelleme: 02.11.2011 15:20
Anahtar Kelimeler:
ToplantıKonseyHeyetKurulİnşaatMühendis
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arkadaşına atacağı fotoğrafı 6 çocuklu babaya atınca…
Arkadaşına atacağı fotoğrafı 6 çocuklu babaya atınca…
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim