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14 Aralık 2016 Çarşamba 12:27

İnşaat Çöktü: 4 Ölü

Etiyopya'da inşaat halindeki bir binada meydana gelen göçükte 4 işçi yaşamını yitirdi.

İnşaat Çöktü: 4 Ölü
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BAŞKENT ADDİS ABABA'DA İNŞAAT HALİNDEKİ BİR BİNANIN ÇÖKMESİ SONUCU GÖÇÜK ALTINDA KALAN 4 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

 Etiyopya'da inşaat halindeki bir binada meydana gelen göçükte 4 işçi yaşamını yitirdi.

Addis Ababa Yangın ve Acil Durum Önleme ve Kurtarma Ajansından alınan bilgiye göre, başkent Addis Ababa'da yapımına devam edilen bir binanın çökmesi sonucu 4 işçi göçük altında kaldı.

Ajansın Kamu İlişkileri Uzmanı Negatu Mammo, AA muhabirine konuyla ilgili açıklamasında, inşaatta 10 işçinin çalıştığını, 6'sının binanın yıkıldığını fark ederek kaçtığını ve kurtulduğunu söyledi.

Dün öğle saatlerinde acil durum çağrısı alarak olay yerine geldiklerini belirten Mammo, yaşamını yitiren 4 işçinin cansız bedenlerine uzun süren çalışmaların ardından ulaşılabildiğini anlattı.

 6 AYDA 25 İŞÇİ ÖLDÜ

Göçük altında kalan işçilerin ailelerine herhangi bir tazminat ödenmediğini hatta ailelerden özür dahi dilenmediğini kaydeden Mammo, son 6 ayda başkentteki inşaat kazalarında 25 işçinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Mammo, "Şehirde sıklıkla bu tür olaylar meydana geliyor. Ancak olay yerinde inşaat sahipleriyle karşılaşamıyoruz." dedi. Nüfusun 3 milyonu geçtiği Addis Ababa'nın birçok bölgesinde göçe ve ekonomik gelişmeye bağlı olarak inşaat sayısı da her geçen gün artıyor. Yeterli güvenlik önlemlerinin alınmadığı inşaatlarda çoğunlukla kadınlar ve çocuklar çalıştırılıyor.

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