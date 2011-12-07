İniş yapan uçağa lazer tuttular

İstanbul’da etkili olan lodos nedeniyle Ataköy yönünden Atatürk Havalimanı iniş yapmak için alçalan THY uçağına, Beyoğlu-Tophane civarından lazer tutuldu. Uçuş emniyetini riske sokan lazer ışığını fark eden uçağın kaptan pilotu durumu Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi’ne bildirdi. Kule görevlileri durumu DHMİ yetkililerine rapor etti. Bunun üzerine DHMİ yetkilileri uçuş güvenliğini etkileyen lazer tutulması olayını Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bildirdi. Beyoğlu Emniyet Müdürlüğü Önleyici Büro Amirliği’ne bağlı ekiplerin lazer magandalarını yakalamak için bölgede arama çalışması başlattığı öğrenildi.