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İngiltere’nin kamu borçlanması beklentinin üzerine çıktı

İngiltere’nin kamu borçlanması beklentinin üzerine çıktı

21 Kasım 2018 Çarşamba 14:50
İngiltere’nin kamu borçlanması beklentinin üzerine çıktı

İngiltere’nin ekim ayındaki toplam kamu borçlanması beklentinin üzerine çıkarak 8,8 milyar sterline ulaştı.
İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi’nden (ONS) yapılan açıklamada İngiltere’nin kamu borcunun ekim ayında (kamu bankaları hariç) geçen yılın aynı ayına kıyasla 1,6 milyar sterlin artarak toplam 8,8 milyar sterline yükseldiği bildirildi.
Geçen yılın ekim ayında İngiltere’nin kamu borçlanması 7,2 milyar sterlin seviyesinde gerçekleşmişti.Ekonomistlerin beklentisi ekim ayında kamu borçlanmasının 6,1 milyar sterlin seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi.
İngiltere’nin bu yıl ekim ayının sonuna kadar olan dönemde toplam kamu borçlanması ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla 11,2 milyar sterlinden 26,7 milyar sterline geriledi.
Verilere ilişkin değerlendirmede bulunan Londra merkezli Capital Economis’in İngiltere ekonomisti Andrew Wishart, “Ekim ayında kamu borçlanmasındaki artış büyük olasılıkla kamu kurumlarındaki harcamanın 2,2 milyar sterline yükselmesinden kaynaklanıyor.” ifadesini kullandı.
İngiltere’nin Maliye Bakanı Philip Hammond geçen ay açıkladığı bütçe düzenlemelerinde İngiltere’de 2010 yılından beri devam eden kemer sıkma döneminin sonuna gelindiğini belirtmişti.
 

Son Güncelleme: 21.11.2018 18:43
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