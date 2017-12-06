İngiltere’nin Kaderini Değiştiren Kadın Öldü!

İngiltere’nin siyasi tarihinde büyük bir rol oynayan Profumo Skandalı’nın kilit ismi eski model Christine Keeler, 75 yaşında hayatını kaybetti.Keeler’ın oğlu Seymour Platt, annesinin İngiltere’deki Royal Princess Hastahanesi’nde uzun zamandır tedavi olduğunu ve KOAH hastalığı nedeniyle yaşamını yitirdiğini belirtti.1963 yılında Muhafazakar Partili Harold Macmillan Hükümeti’nin Savunma Bakanı John Profumo, o zaman 19 yaşında olan Christine Keeler ile bir ilişki yaşamış, yasak aşkın ortaya çıkmasıyla ise önce Profumo, sonrasında da Macmillan’ın istifa etmişti.1964 seçimlerinde Muhafazakar Parti’nin gözden düşüp, İngiliz İşçi Partisi’nin iktidar olmasına sebep olan skandalın bu kadar geniş etki bulmasının diğer nedeni ise Keeler’ın aynı zamanda Sovyet Askeri Ateşesi Eugene Ivanov ile de bir ilişkisi olmasıydı.Soğuk Savaş’ın yoğun olarak yaşandığı dönemde ortaya çıkan olay, Birleşik Krallık tarihindeki en büyük skandallardan biri olarak tarihe geçti.Skandalın diğer ismi John Profumo ise 9 Mart 2006 tarihinde ölmüştü.Bugüne kadar sinema ve edebiyata pek çok kez konu olan olay hakkında BBC kanalının da gelecek yıl bir dizi yapacağı bildrildi.