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İngiltere’den Nükleer Teknolojinin Geliştirilmesine Yatırım!

İngiliz hükümeti, gelişmiş nükleer teknolojiler üzerinde çalışma yapılması amacıyla Galler’in kuzeyinde 40 milyon sterlinlik yatırımla tesis kurulmasına karar verildiğini bildirdi.

İngiltere’den Nükleer Teknolojinin Geliştirilmesine Yatırım!

İngiliz hükümeti, gelişmiş nükleer teknolojiler üzerinde çalışma yapılması amacıyla Galler’in kuzeyinde 40 milyon sterlinlik yatırımla tesis kurulmasına karar verildiğini bildirdi.

28 Haziran 2018 Perşembe 12:19
İngiltere’den Nükleer Teknolojinin Geliştirilmesine Yatırım!


 İngiliz hükümeti, gelişmiş nükleer teknolojiler üzerinde çalışma yapılması amacıyla Galler’in kuzeyinde 40 milyon sterlinlik yatırımla tesis kurulmasına karar verildiğini bildirdi.
İngiliz hükümeti, Galler’in kuzeyindeki Trawsfynydd kasabasında gelişmiş nükleer teknolojileri konusunda çalışmaların yapılması amacıyla yeni bir tesis için 40 milyon sterlin seviyesinde yatırım yapılmasına karar verildiğini duyurdu.
İngiltere genelinde daha önce nükleer enerjinin maliyetlerinin azaltılması ve yeni teknolojilerin geliştirilmesi amacıyla bütçeden 200 milyon sterlin ayrıldığı ayrılmıştı.
Galler’in kuzeyindeki 40 milyon sterlin değerindeki tesis yatırımının bu paydan finanse edilmesi planlanıyor.
Konuya ilişkin olarak değerlendirmelerine yer verilen İngiltere İş ve Enerji Bakanı GregClark, “İngiltere nükleer teknolojinin evidir. İnovasyona yaptığımız bu yatırımla, enerji çeşitliliğimizi artırmak konusundaki kararlığımızla ve yüksek yetenekli iş gücümüzle dünya lideri olmaya devam edeceğiz.” Ifadelerini kullandı.
 

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Son Güncelleme: 28.06.2018 15:35
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