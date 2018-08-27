banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 29°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
91284
ALTIN
239.579
DOLAR
6.1588
STERLİN
7.9356
EURO
7.1993
Yeni bir zammı kimse kaldıramaz...!
YENİ BİR ZAMMI KİMSE KALDIRAMAZ!
Okullar Ne Zaman Açılıyor...?
Son Dakika
OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?
Ercan'dan çıkış yapamadılar
ERCAN'DAN ÇIKIŞ YAPAMADILAR
Plajda hırsızlık
PLAJDA HIRSIZLIK
banner282

İngiltere’den Arakan açıklaması

İngiltere’den Arakan açıklaması

27 Ağustos 2018 Pazartesi 14:37
İngiltere’den Arakan açıklaması

İNGİLTERE’NİN ASYA’DAN SORUMLU DEVLET BAKANI MARK FİELD:“MYANMAR’DA 2011’DEN BU YANA YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ, ÖZELLİKLE DE GEÇEN YIL AĞUSTOS’TAN BU YANA YAŞANAN KORKUNÇ ŞİDDET İLE İLGİLİ SONUÇLAR SÜRPRİZ DEĞİL”
 

“RAPORUN VAHAMETİ BİZE GÖRE HEM BM İNSAN HAKLARI KONSEYİ’NİN HEM DE BM GÜVENLİK KONSEYİ’NİN DİKKATİNİ HAK EDİYOR”

İngiltere’nin Asya’dan Sorumlu Devlet Bakanı Mark Field, Birleşmiş Milletler’in (BM) Arakan raporundaki sonuçların “sürpriz olmadığını” vurguladı.

BM’nin oluşturduğu Uluslararası Myanmar Bağımsız Araştırma Misyonu’nun bugün basın toplantısı ile açıklanan Arakan raporuyla ilgili yazılı açıklama yapan Field, “Myanmar’da 2011’den bu yana yaşanan insan hakları ihlalleri, özellikle de geçen yıl Ağustos’tan bu yana yaşanan korkunç şiddet ile ilgili sonuçlar sürpriz değil.” ifadesini kullandı.

Myanmarlı sığınmacılar ile görüşen ve ülkedeki krizle ilgilenen herkesin Myanmar ordusunun bu ihlallerden sorumlu olduğunu bildiğini belirten Field, bölgede Arakan halkına karşı tecavüz ve öldürme olaylarının yaygın olduğunu kaydetti.

BM misyonunun ülkede yaşanan şiddetin sorumlularıyla ilgili daha net kanıtlar sağladığına işaret eden Field, “Bu eylemler cezasız kalamaz ve kalmamalı.” dedi.

BM misyonun sorumluların yargılanması çağrısına da destek veren Field, “Raporun vahameti bize göre hem BM İnsan Hakları Konseyi’nin hem de BM Güvenlik Konseyi’nin dikkatini hak ediyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Field, raporun eylülde BM İnsan Hakları Konseyi’ne sunulmasını takiben kendilerinin de konuyu BM Güvenlik Konseyi gündemine getirmeye dönük seçenekleri ele alacaklarını kaydetti.

Field, Myanmar hükümetine de Arakan’daki olayların sorumlularından hesap sorulmasına yönelik bağımsız bir soruşturma başlatması çağrısında bulundu.

BM RAPORUNDA ÇARPICI İFADELER

BM tarafından kurulan Uluslararası Myanmar Bağımsız Araştırma Misyonu, Myanmar ordusunun (Tatmadaw) Genelkurmay Başkanı Min Aung Hlaing'in de aralarında bulunduğu üst düzey ordu mensuplarının Arakanlı Müslümanlara yaptığı soykırım nedeniyle Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde (UCM) yargılanmasını istemişti.

Raporda, "Askeri zorunluluklar, asla ayrım gözetmeksizin cinayetler işlenmesini, kadınlara toplu tecavüzü, çocuklara saldırılmasını ve köylerin tamamen yakılmasını haklı çıkarmayacaktır. Başta Arakan eyaletindeki mevcut güvenlik tehditlerine bakıldığında Myanmar ordusunun taktikleri, istikrarlı ve ağır şekilde orantısız olmuştur." ifadelerine yer verilmişti.
 

banner288
Son Güncelleme: 27.08.2018 17:55
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Facebook'tan o ülkeye flaş yaptırım!
Facebook'tan o ülkeye flaş yaptırım!
Rudd: “Avustralya demokrasinin en büyük kanseri Murdoch’tur”
Rudd: “Avustralya demokrasinin en büyük kanseri Murdoch’tur”
Almanya’da aşırı sağcılardan göçmen ve mültecilere saldırı
Almanya’da aşırı sağcılardan göçmen ve mültecilere saldırı
May'den milletvekillerine Kıbrıs mektubu; “Kıbrıs sorununa adil ve kalıcı bir çözüm bulmak mümkün, çalışmaya devam edeceğiz”
May'den milletvekillerine Kıbrıs mektubu; “Kıbrıs sorununa adil ve kalıcı bir çözüm bulmak mümkün, çalışmaya devam edeceğiz”
“ABD'nin yaptırımları Avrupa'yı vurur“
“ABD'nin yaptırımları Avrupa'yı vurur“
BM Güvenlik Konseyi'ne 'harekete geç' çağrısı
BM Güvenlik Konseyi'ne 'harekete geç' çağrısı
Etiyopya'da eski eyalet başkanı gözaltına alındı
Etiyopya'da eski eyalet başkanı gözaltına alındı
AB: “Arakan'daki durum ciddiyetini koruyor”
AB: “Arakan'daki durum ciddiyetini koruyor”
Macron'dan 'Suriye' açıklaması
Macron'dan 'Suriye' açıklaması
İsrail Yahudiler için Ağlama Duvarı'ndaki karma ibadet sahasını genişletiyor
İsrail Yahudiler için Ağlama Duvarı'ndaki karma ibadet sahasını genişletiyor

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim