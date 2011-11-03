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İngiltere'de Savaş Çanları Çalıyor

İran'a yönelik olası bir savaş için İngiltere hazırlık yapıyor

İngiltere'de Savaş Çanları Çalıyor

İran'a yönelik olası bir savaş için İngiltere hazırlık yapıyor

03 Kasım 2011 Perşembe 11:00
İngiltere'de Savaş Çanları Çalıyor
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Guardian Gazetesi'nin İngiltere Savunma Bakanlığı yetkililerine dayanarak verdiği haberde, Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'da bazı tesislere füze saldırısı düzenleme planlarını

hızlandırabileceği iddia edildi.

Haberde, böyle bir durumda İngiltere'nin de, Amerika'ya askeri destek vermeyi düşündüğü, bu desteğin niteliği konusunda çalışmalar yapıldığı kaydedildi.

Habere göre, İngiltere Savunma Bakanlığı, savaş gemilerini ve Tomahawk füzeleriyle donatılan denizaltıları bölgeye göndermeyi planlıyor.

Guardian gazetesi, Obama yönetiminin gelecek yıl Kasım ayındaki başkanlık seçimine kadar İran'a askeri seçeneği gündeme getirmeyi planlamadığını, ancak şahin kanadın baskısının durumu değiştirebileceğini savundu.

Amerikalı şahinlerin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın gelecek ay İran'la ilgili yayınlayacağı raporu beklediklerini kaydeden gazete, Washington'ın bölgeye takviye savaş gemileri göndermeye, Körfez ülkeleriyle askeri ilişkileri daha da geliştirmeye hazırlandığını iddia etti.

Bu arada İran'ın dini lideri Ali Hamaney, ellerinde Amerika'nın İran ve Ortadoğu'daki terör saldırılarının arkasında olduğunu belgeleyen 100 döküman bulunduğunu iddia etti.

Hamaney, televizyondan yayınlanan konuşmasında, ellerindeki belgeleri "inkar edilemez" şeklinde nitelendirerek, "bunları açıklayıp Amerika'yı utanç içinde bırakacağız" dedi.

Hamaney, belgeleri ne zaman açıklayacakları konusunda ise bilgi vermedi.

Son Güncelleme: 03.11.2011 11:00
Anahtar Kelimeler:
İngiltereAmerikaIranSavaş
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