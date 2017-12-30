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İngiltere’de Panik! 12 Katlı Binada Yangın

İngiltere’de Panik! 12 Katlı Binada Yangın

30 Aralık 2017 Cumartesi 21:52
İngiltere’de Panik! 12 Katlı Binada Yangın
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İngiltere'nin Manchester kentinde 12 katlı bir binada yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin, paniğe neden olan yangına müdahelesi sürüyor.

Manchester’ın kuzey kesimindeki ARNDALE alışveriş merkezi yakınındaki 12  katlı bir apartmanın 9’uncu katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın  çıktı.

Alevler kısa sürede üst kata da sıçradı. Bölgeye çok sayıda itfaiye  ekibi sevk edildi.

Binadakiler tahliye edilirken, dumandan etkilenen 2 kişi,  hastaneye kaldırıldı. Yangını söndürme çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Son Güncelleme: 30.12.2017 23:02
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