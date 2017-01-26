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26 Ocak 2017 Perşembe 16:19

İngiltere’de Otomobil Üretimi 17 Yılın En Yüksek Seviyesinde

İngiltere'de Otomobil Üretimi 17 Yılın En Yüksek Seviyesinde
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MOTORLU ARAÇ ÜRETİCİLERİ TOPLULUĞU: "İNGİLTERE’DE GEÇEN YIL TOPLAM ÜRETİLEN OTOMOBİL SAYISI BİR ÖNCEKİ YILA KIYASLA, YÜZDE 8,5 ORANINDA ARTARAK, 1,7 MİLYON SEVİYESİNE ULAŞTI"

İngiltere’de otomobil üretimi geçen yıl itibarıyla yüzde 8,5 oranında artış kaydederek, son 17 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Motorlu Araç Üreticileri Topluluğu’nun (SMMT) açıklamasında, İngiltere’de geçen yıl toplam üretilen otomobil sayısının bir önceki yıla kıyasla yüzde 8,5 oranında artarak, 1,7 milyon seviyesine ulaştığı bildirildi.

Açıklamada geçen yıl itibarıyla ihraç edilen araç sayısının ise bir önceki yıla oranla, yüzde 10,3 artarak toplam 1,35 milyona ulaştığı kaydedildi.

İngiltere’nin geçen yıl AB ülkelerine otomobil ihracatı bir önceki yıla kıyasla yüzde 7,5 oranında artarak, 758 bin 680 adete yükseldi

İngiltere’nin toplam otomobil ihracatında yaklaşık yüzde 3,1 paya sahip olan Türkiye’ye ise geçen yıl itibarıyla satılan araç sayısı bir önceki yıla kıyasla yüzde 17,4 artarak, 41 bin 865 adete ulaştı.

Londra’da düzenlenen basın toplantısında konuşan SMMT Başkanı Mike Hawes, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nde çıkışının ardından uygun bir anlaşmanın yapılamaması durumunda ülkedeki mevcut yatırım ortamının olumsuz etkileneceğini aktardı.

İngiltere’de araç üretiminin 2020 yılına kadar tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmasını hedeflendiğini belirten Hawes, son yıllarda otomotiv sektöründe ortalama 2,5 milyar sterlin seviyesinde olan yatırımların geçen sene sonu itibarıyla 1,66 milyar sterline gerilediğini belirtti.

Hawes, geçen yıl sonu itibarıyla otomobil üretiminin son 17 yılın en yüksek seviyesine ulaşmış olması konusunda da "Bu büyüme son yıllarda yeni fabrikalara dikkate değer seviyede yapılan yatırımlarla gerçekleşti. Brexit sonrasında durumla ilgili değil. Ticaret anlaşmaları istiyoruz. Ama aceleye getirilmiş anlaşmalar değil, doğru anlaşmalar istiyoruz. Düzgün bir anlaşmanın elde edilememesi İngiltere’nin otomotiv sektörüne telafisi olmayan seviyede hasar verir." ifadelerini kullandı.

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