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İngiltere’de Gıda Skandalı

İngiltere Gıda Standartları Dairesi

İngiltere’de Gıda Skandalı

İngiltere Gıda Standartları Dairesi

28 Kasım 2014 Cuma 22:17
İngiltere’de Gıda Skandalı
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İngiltere’de Gıda Skandalı



İngiltere Gıda Standartları Dairesi (FSA), Ada’da her 10 tavuktan 8’inde kampilobakter enfeksiyonuna rastlandığını açıkladı. Kümes hayvanlarında rastlanan bakteri, gıda zehirlenmesine yol açıyor.

İngiltere’deki büyük gıda şirketlerinin bakteri konusunda gereken önlemi almadığını belirten FSA, büyük süpermarket zincirlerinde satılan tavukların yüzde 70’inde kampilobakter bakterisi olduğunu açıkladı. Son bir yıldır üzerinde çalışılan araştırmanın verilerine göre gıda denetçileri, ilk defa İngiltere’deki süpermarket zincirlerinin isimlerini deşifre etti.

Verilere göre, yurdun en büyük süpermarketlerinden ASDA’nın sattığı tavuklarda yüzde 18 oranında bakteri tespit edildi. En az orana sahip süpermarket ise yüzde 11’lik oranla Türkiye’de de Kipa olarak hizmet veren İngiliz şirketi Tesco çıktı.

FSA Politika Direktörü Steve Wearne, müşterilerin bakteriden korunabilmesi için gıda şirketlerinin hemen harekete geçmesi gerektiğini belirtti. Konu üzerine çalışmalara başlayan gıda zincirleri olduğunu ifade eden Wearne, yapılan faaliyetlerin yetersiz kaldığını söyledi.

Raporda, özellikle yaz döneminde hava sıcaklıklarına bağlı olarak bakterinin daha etkin hale geldiğini belirten FSA uzmanları, sene içinde 2 yüz bin 80 kişinin kampilobakter enfeksiyonuna yakalandığını açıkladı. Uzmanlar, ürünlerin iyi pişirilmesi, mutfak ve kişisel hijyene dikkat edildiği takdirde, enfeksiyona yakalanma riskinin düştüğünün de altını çizdi.

KAMPİLOBAKTER ENFEKSİYONU NEDİR?

Kampilobakter bakterisi, kümes hayvanlarının bağırsak florasında bulunan bir bakteri türü olarak biliniyor. Özellikle yaz aylarında rastlanma oranının sıcaklığa bağlı olarak arttığı açıklanan enfeksiyon, insanlarda gıda zehirlenmesi olarak ortaya çıkıyor.

Zehirlenmenin belirtileri arasında ishal, mide krampları ve mide bulantıları, ateş ve halsizlik görülüyor. Enfeksiyona yakalanan çoğu hastanın rahatsızlığı birkaç gün sürüyor. Bazı koşullarda ise bağırsak sendromu ve sinir sistemini etkileyen Guillain-Barre sendromu gibi ciddi sağlık sorunlarına da neden olabiliyor. Zehirlenmede en büyük risk grubunu ise 5 yaşın altındaki çocuklar ve ileri yaştaki yetişkinler oluşturuyor. 

Son Güncelleme: 28.11.2014 22:18
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