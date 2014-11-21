İngiltere'de Ara Seçim

ROCHESTER VE STROOD BÖLGESİNDEKİ ARA SEÇİMİ AB VE GÖÇMEN KARŞITI GÖRÜŞLERİYLE BİLİNEN UKIP'İN ADAYI KAZANDI

MARK RECKLESS, İNGİLİZ PARLAMENTOSUNA GİREN İKİNCİ UKIP MİLLETVEKİLİ OLDU

İngiltere'nin güneydoğusundaki Rochester ve Strood bölgesinde yapılan ara seçimi Avrupa Birliği (AB) ve göçmen karşıtı görüşleriyle bilinen Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisi'nin (UKIP) adayı Mark Reckless kazandı.

UKIP böylece İngiliz parlamentosuna ikinci milletvekilini sokmuş oldu. Seçimde 13 adayın milletvekili koltuğu için yarıştığı Rochester ve Strood bölgesinde Reckless 16 bin 867 oy, Muhafazakar Parti'nin adayı KellyTollhurst 13 bin 947 oy, İşçi Partisi'nin adayı NaushabahKhan ise 6 bin 713 oy aldı.

Mark Reckless, sonuçların açıklanmasının ardından, "UKIP burada kazanabiliyorsa ülke genelinde de kazanır. Benim patronum sizlersiniz. Bunu unutmama izin vermeyin" dedi.

Ara seçim Reckless'ın eylül ayında Muhafazakar Parti'den istifa ederek UKIP'e katılması dolayısıyla yapıldı.

Londra'nın kuzey doğusundaki Clacton bölgesinde de geçen ay yapılan ara seçimi UKIP adayı Douglas Carswell kazanmış, böylece Carswell İngiliz parlamentosuna giren ilk UKIP milletvekili olmuştu.

İngiltere'de gelecek yıl yapılacak genel seçim yaklaşırken UKIP'in ülkedeki yükselişi dikkati çekiyor. 7 Mayıs 2015'teki genel seçim sonucu NigelFarage'ın lideri olduğu UKIP'in parlamentodaki milletvekili sayısını artırmasına kesin gözüyle bakılıyor. İngiltere Başbakanı David Cameron'ın lideri olduğu Muhafazakar Parti'den UKIP'e kaymalar olduğu biliniyor. Cameron'ın son dönemde AB ve göçmen karşıtı söylemlerini artırması kaybettiği tabanı geri kazanma çabası olarak değerlendiriliyor.

Birleşik Krallık'ta oy eğilimleriyle ilgili yapılan son anketler, UKIP'iMuhafazakarlar ve İşçi Partisi'nden sonra üçüncü parti olarak gösteriyor.

(AA/AK/ŞEB)