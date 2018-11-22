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İngiltere\'nin Filistin\'i Tanıması İçin Yasa Tasarısı

İNGİLTERE\'NİN İLK FİLİSTİN KÖKENLİ PARLAMENTERİ LAYLA MORAN\'IN AVAM KAMARASI\'NA SUNDUĞU TASARININ KABUL EDİLMESİ DURUMUNDA, İNGİLTERE HÜKÜMETİNİN 3 AY İÇİNDE FİLİSTİN\'İ DEVLET OLARAK TANIMASI BEKLENİYOR

İngiltere\'nin Filistin\'i Tanıması İçin Yasa Tasarısı

İNGİLTERE\'NİN İLK FİLİSTİN KÖKENLİ PARLAMENTERİ LAYLA MORAN\'IN AVAM KAMARASI\'NA SUNDUĞU TASARININ KABUL EDİLMESİ DURUMUNDA, İNGİLTERE HÜKÜMETİNİN 3 AY İÇİNDE FİLİSTİN\'İ DEVLET OLARAK TANIMASI BEKLENİYOR

22 Kasım 2018 Perşembe 07:54
İngiltere\'nin Filistin\'i Tanıması İçin Yasa Tasarısı

İNGİLTERE\'NİN İLK FİLİSTİN KÖKENLİ PARLAMENTERİ LAYLA MORAN\'IN AVAM KAMARASI\'NA SUNDUĞU TASARININ KABUL EDİLMESİ DURUMUNDA, İNGİLTERE HÜKÜMETİNİN 3 AY İÇİNDE FİLİSTİN\'İ DEVLET OLARAK TANIMASI BEKLENİYOR

 

Londra, 22 Kasım 18 (.): İngiltere\'nin ilk Filistin kökenli parlamenteri Layla Moran, Filistin\'in devlet olarak tanınmasını zorunlu kılacak tasarıyı Avam Kamarası\'na sundu.

 

Liberal Demokrat Moran, Londra\'nın Filistin\'i tanıması için hareket geçti. Bu konuda bir tasarı hazırlayarak Avam Kamarası\'na sunan Moran, açıklamasında, "Filistinli olduğum ve bir Filistin devletinin var olduğu bir gerçek. Fakat Britanya\'nın onu tanıması gerekiyor. Dolaysıyla bugün sunduğum tasarı, bunun kanunlaşması yolunda ilk adım." ifadelerini kullandı.

 

Moran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki devletli çözümden yana olduğunu ancak tarafların masaya eşit şekilde gelmesi gerektiğini belirtti.

 

İngiltere\'nin, Filistin toprakları üzerinde İsrail devletinin kurulmasına zemin hazırlayan Balfour Deklarasyonu\'ndaki rolüne atıfta bulunan Moran, "Britanya\'nın oynadığı rolü ve barış görüşmelerini yeniden başlatma konusunda oynaması gereken rolü tanıması hayati öneme sahip." dedi.

 

İngiltere\'nin Filistin\'i devlet olarak tanımasının tek başına çözüm olmayacağını belirten Moran, ancak bunun, dünya çağındaki Filistinlilerin kaybettiği umudu yeniden ateşleyebileceğini dile getirdi.  

 

Moran, İsrail ve Filistin arasında barış ve iki devletli çözüme inanan herkesi tasarıya destek olmaya çağırdı.

 

Söz konusu tasarının kabul edilmesi durumunda İngiltere hükümetinin 3 ay içinde Filistin\'i devlet olarak tanıması gerekecek.

 

Filistin, 1988 yılındaki bağımsızlık ilanıyla beraber uluslararası alanda tanıma strateji uygulamaya başlamıştı. 2009-2010 yıllarında birçok ülke Filistin\'i tanırken, 2012 yılında da Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, Filistin\'e "üye olmayan gözlemci devlet" statüsü tanımıştı.

 

Filistin, halihazırda BM\'nin 193 üyesinden 137\'si tarafından tanınırken, ABD ve çoğu AB üyesi, henüz bu yönde bir karar almış değil.

 

(AA/ID/ÖK)

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