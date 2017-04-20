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20 Nisan 2017 Perşembe 15:30

İngiltere'nin Ab'den Ayrılma Süreci

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'in, İngiltere Başbakanı Theresa May ile Brexit'i görüşmek için gelecek hafta Londra'ya gideceği bildirildi.

İngiltere'nin Ab'den Ayrılma Süreci
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AB KOMİSYONU BAŞKANI JUNCKER, 26 NİSAN'DA LONDRA'YI ZİYARET EDECEK

Brüksel, 20 Nisan 17 : Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'in, İngiltere Başbakanı Theresa May ile Brexit'i görüşmek için gelecek hafta Londra'ya gideceği bildirildi.

AB Komisyonu Sözcüsü Mina Andreeva, yaptığı açıklamada, "Başkan Juncker, Başbakan May'in daveti üzerine AB'nin 27 üyesi ve Birleşik Krallık arasındaki 50. madde müzakereleri sürecini görüşmek üzere Londra'ya gidecek." dedi. Andreeva, Juncker'e 26 Nisan'da yapacağı ziyaretinde AB'nin Brexit Baş Müzakerecisi Michel Barnier'in eşlik edeceğini belirtti.

Ziyaret duyurusunun, May'in Brexit müzakerelerinde elini güçlendirmek umuduyla 8 Haziran'da erken seçime gitme kararı almasından iki gün sonra gelmesi dikkati çekti.

İngiltere, AB'nin Lizbon Antlaşması'nın birlikten ayrılmayı düzenleyen 50. maddesini 29 Mart'ta işleterek çıkış sürecini resmen başlatmıştı. AB liderlerinin de birliğin müzakere pozisyonunun belirlemek üzere 29 Nisan'da özel bir zirvede Brüksel'de bir araya geleceği açıklanmıştı.

Tarafların bir sonraki aşamada ayrılık anlaşmasını müzakere etmesi gerekiyor. Sürecin iki yılda tamamlanması öngörülüyor.

(AA/AK/HÖ)

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