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31 Temmuz 2017 Pazartesi 14:47

İngiltere İle Ab Arasındaki Serbest Dolaşım 2019'da Sonlanacak

İngiltere, Avrupa Birliği (AB) ile arasındaki serbest dolaşımın 2019 yılında sona ereceğini duyurdu. İngiltere Başbakanlığından yapılan açıklamada, &#34;ülkenin AB'den ayrılığını (Brexit) takiben serbest dolaşım uygulamasına devam edileceği yönünde spekülasyonda bulunmanın yanlış olduğu&#34; belirtildi.

İngiltere İle Ab Arasındaki Serbest Dolaşım 2019'da Sonlanacak
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Londra, 31 Temmuz 17 (.): İngiltere, Avrupa Birliği (AB) ile arasındaki serbest dolaşımın 2019 yılında sona ereceğini duyurdu.

İngiltere Başbakanlığından yapılan açıklamada, "ülkenin AB'den ayrılığını (Brexit) takiben serbest dolaşım uygulamasına devam edileceği yönünde spekülasyonda bulunmanın yanlış olduğu" belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Serbest dolaşım Mart 2019'da son bulacak. Vatandaşlık haklarına ilişkin öneriler yayımladık. Geçtiğimiz hafta da İçişleri Bakanı, Mart 2019'dan sonra ülkeye gelen AB vatandaşlarının kayıt altına alınması için bir sistem oluşturdu."

Brexit'in ardından yürürlüğe girecek göç kontrollerinin zaman içerisinde netlik kazanacağı ifade edilen açıklamada, konuyla ilgili yasa tasarısı üzerinde çalışıldığı bildirildi.

AB'nin 27 üye ülkesinin vatandaşları, mevcut halde serbest dolaşımdan faydalanarak İngiltere'ye herhangi bir sınırlama olmadan gelerek yerleşebiliyor, iş arayabiliyor ve çalışabiliyor.

İngiltere Maliye Bakanı Philip Hammond, cuma günü Brexit'e ilişkin yaptığı açıklamada, ülkesi ile AB arasında ekonomik ilişkilerin her zamanki normal seyrinde devam etmesi gerektiğini söyleyerek, "29 Mart 2019'da İngiltere kademeli olarak AB ile yeni bir ilişkiye doğru ilerlerken birçok şey şimdikine benzer görünümde olacak" demişti.

İngiliz hükümeti daha önce serbest dolaşımın sona ermesi için 2 ila 4 yıllık geçiş süreci olabileceğini açıklamıştı.

İngiltere’de 23 Haziran 2016'da yapılan referandumda seçmenlerin yüzde 52’si Brexit yönünde oy kullanmıştı. Hükümet de bu yılın mart ayında AB üyeliğinden resmen çıkış sürecini başlatarak, üyeliğin son bulması için iki yıllık süreci resmen başlatmıştı. Brexit müzakerelerinin Mart 2019'da tamamlanması öngörülüyor.

İngiltere'de bütün konuları içeren kapsamlı anlaşmanın bu süre içerisinde tamamlanamaması halinde yeni normale uyum sağlanması için olası bir geçiş-uyum anlaşmasının uygulanması, bu şekilde özellikle iş dünyasının çıkarlarının korunması hedefleniyor.

(AA/UG/GUR)

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