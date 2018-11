İngiltere İle Ab Arasında Brexit Anlaşmasına Varılması

İNGİLTERE BAŞBAKANI THERESA MAY: "VARDIĞIMIZ ANLAŞMA İNGİLTERE İLE AB KOMİSYONU ARASINDADIR. ŞİMDİ ANLAŞMAYI İNCELEME SIRASI DİĞER 27 AB ÜYESİ ÜLKENİN LİDERİNDE"

"(AB LİDERLER ZİRVESİ\'NDE) CEBELİTARIK DAHİL OLMAK ÜZERE BÜTÜN İNGİLTERE İÇİN YARARLI BİR ANLAŞMAYA VARABİLECEĞİMİZDEN EMİNİM"



Londra, 22 Kasım 18 : İngiltere Başbakanı Theresa May, Brexit konusunda varılan anlaşmanın İngiltere ile Avrupa Birliği (AB) Komisyonu arasında olduğunu belirterek, "Şimdi anlaşmayı inceleme sırası diğer 27 AB üyesi ülkenin liderinde." dedi.

Başbakanlık ofisi "10 Numara" önünde basına açıklamalarda bulunan May, dün Brüksel\'de AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile verimli ve detaylı bir görüşme gerçekleştirdiğini, görüşmede İngiltere\'nin ortak siyasi deklarasyondan beklentilerini ilettiğini anlattı.

Müzakere ekiplerinin gece boyunca çalışarak bir metin üzerinde anlaştıklarını ifade eden May, kendisinin de bu gelişmelerle ilgili olarak kabinesini bilgilendirdiğini kaydetti.

May, "Vardığımız anlaşma İngiltere ile AB Komisyonu arasındadır. Şimdi anlaşmayı inceleme sırası diğer 27 AB üyesi ülkenin liderinde." diye konuştu.

Brexit anlaşmasının 25 Kasım\'da özel AB zirvesinde ele alınacağını dile getiren May, kendisinin de bir gün öncesinde Brüksel\'e giderek metne son şeklinin verilmesine yönelik çalışacağının altını çizdi.

Anlaşmayla ilgili olarak dün İspanyol mevkidaşı Pedro Sanchez ile görüştüğünü vurgulayan May, "Pazar günü Cebelitarık dahil olmak üzere bütün İngiltere için yararlı bir anlaşmaya varabileceğimizden eminim." ifadesini kullandı.

May, anlaşmayla ilgili olarak bugün İngiliz parlamentosunu da bilgilendireceğini açıkladı.

"SİYASİ DEKLARASYON" AB LİDERLERİNE GÖNDERİLDİ

AB Konsey Başkanı Donald Tusk bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "AB ve İngiltere arasında gelecekteki ilişkileri düzenleyen siyasi deklarasyon taslağını 27 üye ülkeye gönderdim." ifadesini kullanmıştı.

Tusk, AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker\'in kendisine, müzakerelerde prensipte uzlaşı sağlandığını söylediğini ve siyasi deklarasyonun liderlerin onayına sunulacağını duyurmuştu.

AB ile İngiltere arasında geçen hafta 585 sayfalık taslak ayrılık belgesinde anlaşma sağlanmıştı ancak gelecekteki ilişkileri belirleyecek siyasi deklerasyon üzerinde müzakereler devam ediyordu.

Brüksel, 25 Kasım Pazar günü AB liderlerinin katılacağı özel bir Brexit zirvesine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Liderlerin, taslak ayrılık anlaşmasına imza atması ve İngiltere ile AB arasında gelecekte inşa edilecek ilişkiyi belirleyecek "siyasi deklarasyonu" da kabul etmesi bekleniyor ancak İspanya, Cebelitarık ile ilgili müzakerelerin sadece İspanya ve İngiltere arasında bırakılmaması halinde Brexit\'i veto edeceğini açıklamıştı.

BM\'nin "özerk olmayan ülke" listesinde yer alan, İspanya\'nın güneyindeki Cebelitarık özerk bölgesinin egemenliği 1713\'te imzalanan Utrecht Antlaşması ile İspanya tarafından İngiltere\'ye devredilmişti.

İNGİLTERE\'DE ELEŞTİRİLER SÜRÜYOR

Brexit anlaşması İngiliz kabinesine geçen hafta istifalara yol açmıştı. May\'in partisinden bazı milletvekilleri de İngiliz siyasetçi hakkında güvensizlik oylaması talebiyle parti yönetimine başvurmuştu.

İngiltere\'de anlaşmaya karşı olan çevreler, içerdiği "tedbir maddesiyle" bunun İngiltere\'yi AB\'nin uydu devleti haline getireceği eleştirisini yöneltiyor.

AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti ile İngiltere\'nin parçası Kuzey İrlanda arasına fiziki sınır girmemesi için formüle edilen tedbir maddesi, İngiltere ile AB\'nin gelecekteki ilişkileri üzerinde 31 Aralık 2020\'ye kadar anlaşma sağlanamaması halinde devreye girecek.

Maddeye göre İngiltere\'nin bütünü belirsiz bir süre için AB ile Gümrük Birliği içinde kalacak ve bu düzenlemeden tek yanlı olarak çekilemeyecek.

