İngiltere\'de İnşaat Sektörü Nisanda Beklentinin Üzerinde Büyüdü

Londra, 2 Mayıs 18 (.): İngiltere’de nisan ayında inşaat sektörü beklentinin üzerinde büyüme gösterdi.

Markit/CIPS verilerine göre İngiltere nisan ayında inşaat sektörü satın alım yöneticileri endeksi (PMI) 50,5 olan beklentinin üzerine çıkarak yüzde 52,5 seviyesine yükseldi.

Bir önceki ayda inşaat sektörü PMI verisi 47,0 seviyesindeydi.

PMI verilerinde 50 seviyesinin altı sektörel daralma, bu seviyenin üstü sektörel büyüme olarak değerlendiriliyor.

Son PMI verisi ile birlikte İngiltere\'de inşaat sektörü son beş ayın en hızlı yükselişini kaydetmiş oldu.

Verilere ilişkin değerlendirmede bulunan IHS Markit Kıdemli Ekonomisti Tim Moore, Mart ayında İngiltere’de görülen yoğun kar yağışının ardından sektörde yeniden aktivite artışının görülmesinin doğal olduğunu söyledi.

(AA/HUR/ŞEB)