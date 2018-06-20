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İngiltere\'de İçecek Şirketleri Zorda

Londra, 20 Haziran 18 (.): İngiltere’de yaz aylarında gazlı ve alkollü içeceklere olan talebin artması karşısında içecek firmalarına karbondioksit sağlayan tesislerdeki üretimin yetersiz kalması gazlı içecek üreticilerini zora soktu. 

İngiltere\'de İçecek Şirketleri Zorda

Londra, 20 Haziran 18 (.): İngiltere’de yaz aylarında gazlı ve alkollü içeceklere olan talebin artması karşısında içecek firmalarına karbondioksit sağlayan tesislerdeki üretimin yetersiz kalması gazlı içecek üreticilerini zora soktu. 

20 Haziran 2018 Çarşamba 14:53
İngiltere\'de İçecek Şirketleri Zorda

Londra, 20 Haziran 18 (.): İngiltere’de yaz aylarında gazlı ve alkollü içeceklere olan talebin artması karşısında içecek firmalarına karbondioksit sağlayan tesislerdeki üretimin yetersiz kalması gazlı içecek üreticilerini zora soktu. 

İngiliz yayın kurumu BBC’nin haberine göre, ülkede gazlı ve alkollü içecek üreticilerine karbondioksit sağlayan iki tesisten birinin yenileme çalışmaları nedeniyle kapalı olması İngiltere’deki gazlı ve alkollü içecek üreticilerini olumsuz yönde etkiliyor.

İngiltere’de, sıcak hava koşulları ve Dünya Kupası maçları nedeniyle gazlı ve alkollü içeceklere olan talep artarken, içecek firmaları üretimde kullandıkları karbondioksidi tedarik etmekte zorlanıyor.

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Karbondioksit, gazlı ve alkollü içeceklerin üretiminde, et, taze sebze ve meyvelerin paketlenmesi işlemlerinde kullanılıyor.

Britanya Meşrubat İçecekleri Derneği Direktörü Gavin Partington, konuya ilişkin değerlendirmesinde, derneğin, müşterilerin taleplerini karşılamak ve sorunun üstesinden gelinmesini sağlamak için aktif olarak çalıştığını belirtti.

Partington, İngiltere’de içecek üreticisi firmaların ihtiyacı olan karbondioksidin sağlanması için alternatif tedarikçilerle de görüşüleceğini bildirdi.

(AA/RU/GÜL)

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