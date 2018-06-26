Londra, 26 Haziran 18 : İngiltere\'de "AB\'den Çıkış (Brexit)" tasarısı kraliyet onayını aldı.

İngiliz Parlamentosunun Başkanı John Bercow, parlamentoda bugünkü oturumunun açılışında tasarının kraliyet onayını alarak yasalaştığını duyurdu.

"AB\'den Çıkış (Brexit) Yasası" olarak tanımlanan düzenlemeyle, AB yasalarının kaynağını oluşturan 1972 tarihli Avrupa Toplulukları Yasası İngiltere\'de yürürlükten kalkıyor. Böylece, AB\'nin İngiltere iç hukuku üzerindeki etkisi kaldırılıyor.

Yasayla, Brexit sonrası İngiliz hukukunda boşluk oluşmaması için de AB yasalarındaki birçok düzenleme iç hukuka entegre ediliyor. Bu noktada yaklaşık 20 bin düzenlemenin iç hukuka aktarılması bekleniyor.

İngiltere’de tasarılar parlamentonun her iki kanadını da geçtikten sonra Kraliçenin onayı ile yasalaşıyor. İngiltere önceki yıl 23 Haziran\'da yapılan referandumla AB\'den ayrılma kararı almış, geçen yıl mart ayında da Brexit sürecini resmen başlatmıştı. İngiltere ile AB, geçen yıl haziran ayında başladıkları Brexit müzakerelerinde temel başlıklar üzerinde anlaşmıştı.

(AA/RÇ/FEZ)