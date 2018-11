İngiltere Başbakanı May İçin

MUHAFAZAKÂR PARTİ MİLLETVEKİLİ JACOB REES-MOGG, BAŞBAKAN THERESA MAY HAKKINDA GÜVENSİZLİK OYLAMASI İÇİN BAŞVURUDA BULUNDU



48 MİLLETVEKİLİNİN BAŞVURMASI HALİNDE, PARTİ GRUBUNDA GÜVENSİZLİK OYLAMASINA GİDİLEBİLİYOR



Londra, 15 Kasım 18 : İngiltere’de Muhafazakâr Parti milletvekili Jacob Rees-Mogg, Başbakan Theresa May hakkında güvensizlik oylaması için başvurdu.



Partinin "1922 Komitesi"ne mektupla başvuran sert Brexit yanlısı Rees-Mogg, May’in AB ile vardığı Brexit anlaşmasını gerekçe göstererek, partinin parlamento grubunda bir güvensizlik oylamasına gidilmesini talep etti.



Muhafazakâr Parti yönetmeliğine göre 48 milletvekilinin başvurması halinde, grupta güvensizlik oylamasına gidilebiliyor.



Kurallara göre güvensizlik oylaması talepleri gizli olmak zorunda. Bununla birlikte Rees-Mogg talebini Twitter hesabından paylaşarak May’e karşı bayrak açmış oldu. Başka milletvekillerinin de kamuoyuyla paylaşmadan benzer bir başvuruda bulunmuş olabileceği belirtiliyor.



May hükümeti, dün akşam ilan ettiği Brexit anlaşmasının ardından 4 bakanın istifasıyla sarsılmıştı.



İstifa eden isimler arasında Brexit Bakanı Dominic Raab ve Çalışma Bakanı Esther McVey de yer almıştı.



Temmuz ayında Brexit Bakanı David Davis ve Dışişleri Bakanı Boris Johnson, geçen cuma günü de Ulaştırmadan Sorumlu Devlet Bakanı Jo Johnson, Brexit gerekçesiyle istifa etmişti.



May\'in koltuğu için adaylığını koyabilecekler arasında Raab, Davis ve Boris Johnson\'ın da adları geçiyor.



(AA/RU/ÖK)