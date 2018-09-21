banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 32°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
97559
ALTIN
243.701
DOLAR
6.2653
STERLİN
8.2796
EURO
7.3799
Çayırova Sakini 18 Yaşındaki Veysel Coşkun Kayıp
Çayırova Sakini 18 Yaşındaki Veysel...
Bıçaklı: “Akaryakıta Yine Zam Yapılarak Halkımız Açlığa Mahkum Edildi... Hükümetler Mazeret Değil Çare Üretmek Zorundadır”
Bıçaklı: “Akaryakıta Yine Zam Yapılarak...
KKTC'de yakalandı
KKTC'DE YAKALANDI
Şanverdi tutuklu yargılanacak
ŞANVERDİ TUTUKLU YARGILANACAK
banner282
Flaş Haber
KKTC'de yakalandı
Kapat

İngiltere, Arakan Krizini Bm\'ye Taşıyacak

İNGİLTERE DIŞİŞLERİ BAKANI JEREMY HUNT:

İngiltere, Arakan Krizini Bm\'ye Taşıyacak

İNGİLTERE DIŞİŞLERİ BAKANI JEREMY HUNT:

21 Eylül 2018 Cuma 09:11
İngiltere, Arakan Krizini Bm\'ye Taşıyacak
İNGİLTERE DIŞİŞLERİ BAKANI JEREMY HUNT: "(ARAKAN KRİZİ) BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GENEL KURULU\'NDA NE YAPILMASI GEREKTİĞİNİ TARTIŞACAĞIZ. DİĞER ÜLKELER İLE UYUMLU HAREKET ETMELİYİZ" 
"HESAP VERİLMESİNİ SAĞLAMAK İÇİN ELİMİZDEKİ BÜTÜN ARAÇLARI KULLANACAĞIZ"
Londra, 21 Eylül 18 (.): İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, Arakan Müslümanlarına yönelik katliamları, gelecek hafta Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu\'na taşıyacaklarını belirterek, sorumluların hesap vermesini temin etmek için ellerindeki bütün araçları kullanacaklarını söyledi.
Myanmar’a yaptığı 2 günlük ziyareti tamamlayan Hunt, basına yaptığı açıklamada, Arakan’ı ziyaret ederek olayların etkilerini yerinde incelediğini kaydetti.
Katliamların sorumlularının adalet önüne çıkarılması gerektiğini vurgulayan Hunt, "Bu yapılmadıkça soruna çözüm bulunamaz. Hesap verilmesini sağlamak için elimizdeki bütün araçları kullanacağız." dedi.
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu\'na katılmak için gelecek hafta New York’a gideceğini belirten Hunt, "Birleşmiş Milletler Genel Kurulu\'nda ne yapılması gerektiğini tartışacağız. İngiltere tek başına hareket edemez. Diğer ülkelerle uyumlu hareket etmeliyiz. Kurallara dayanan uluslararası sisteme inanıyoruz." diye konuştu.
Hunt, katliamların faillerinin adalet önüne çıkarılmasının herkes için büyük önem taşıdığını sözlerine ekledi. 
Myanmar ziyareti kapsamında dün insan hakları aktivistleri ile bir araya geldiği belirtilen Hunt’ın, bugün de Myanmar Dışişleri Bakanı ve Devlet Başkanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Aung San Suu Çii ile görüştüğü bildirildi. 
(AA/TUĞ/HÖ)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tanzanya'da Feribot Battı: 79 Ölü
Tanzanya'da Feribot Battı: 79 Ölü
Macaristan Ve Ukrayna Arasında
Macaristan Ve Ukrayna Arasında "gizli Kamera" Krizi
Hindistan'da Ormanda 11 Aslan Leşi Bulundu
Hindistan'da Ormanda 11 Aslan Leşi Bulundu
Bilinen En Eski Hayvan Fosili Bulundu
Bilinen En Eski Hayvan Fosili Bulundu
Kontrolden Çıkan İnsansız Tren Raydan Çıkartılarak Durdurulabildi
Kontrolden Çıkan İnsansız Tren Raydan Çıkartılarak Durdurulabildi
Filipinler'deki Heyelanda Ölü Sayısı 22'ye Çıktı
Filipinler'deki Heyelanda Ölü Sayısı 22'ye Çıktı
Batının Yaptırımları, Rusya - Çin İlişkilerini Güçlendiriyor
Batının Yaptırımları, Rusya - Çin İlişkilerini Güçlendiriyor
Trump'tan Yeni Siber Güvenlik Stratejisi
Trump'tan Yeni Siber Güvenlik Stratejisi
İsrail'den Gazze'ye Hava Saldırısı
İsrail'den Gazze'ye Hava Saldırısı
Hindistan'da Vahşi Hayvanlar 79 Kişiyi Öldürdü
Hindistan'da Vahşi Hayvanlar 79 Kişiyi Öldürdü

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim