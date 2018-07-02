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İngiltere Yüksek Mahkemesi, İpek'in Aleyhine Karar Verdi!

İngiltere Yüksek Mahkemesi, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) "çatı davası"nın firari sanığı ve eski Koza Holding yöneticisi Hamdi Akın İpek'in şirketin varlıklarını kişisel hukuki masrafları için kullanmasına izin vermedi.

İngiltere Yüksek Mahkemesi, İpek'in Aleyhine Karar Verdi!

İngiltere Yüksek Mahkemesi, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) "çatı davası"nın firari sanığı ve eski Koza Holding yöneticisi Hamdi Akın İpek'in şirketin varlıklarını kişisel hukuki masrafları için kullanmasına izin vermedi.

02 Temmuz 2018 Pazartesi 16:48
İngiltere Yüksek Mahkemesi, İpek'in Aleyhine Karar Verdi!


İngiltere Yüksek Mahkemesi, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) "çatı davası"nın firari sanığı ve eski Koza Holding yöneticisi Hamdi Akın İpek'in şirketin varlıklarını kişisel hukuki masrafları için kullanmasına izin vermedi.
Londra’da bulunan Yüksek Mahkeme’nin Yargıcı Paul Morgan, Koza Altın’ın İngiltere’deki iştiraki Koza Ltd’in İpek’in kişisel hukuki mücadelesini finanse etmek zorunda olmadığına hükmetti.
Alınan kararda, İpek’in şirkete ait on milyonlarca doları, gizlice saklamasının banka dekontları ve diğer belgelerle kanıtlanmasının etkili olduğu bildirildi.
Yargıç Morgan, İpek’in kendi hukuki masraflarını karşılayacak mali güce sahip olduğu karar verdi.
FETÖ çatı davasının firari sanığı Koza Holding eski yöneticisi Hamdi Akın İpek, kardeşi Cafer Tekin İpek ile annesi Melek İpek'in de aralarında bulunduğu 45 sanığın yargılandığı Koza İpek Holding davasının da sanıkları arasında bulunuyor. Firari Akın İpek hakkında yakalama kararları bulunuyor.
İpek, "terör örgütü yöneticiliği, terörizmin finansmanı, zimmet ve terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından hakkında başlatılan ceza soruşturması sırasında verilen, arama, el koyma ve kayyum atama kararları nedeniyle adil yargılanma ve mülkiyet hakları ile ifade ve basın özgürlüğünün ihlal edildiği iddiasıyla Anayasa Mahkemesine başvurmuştu.
Mahkeme, İpek'in, adil yargılanma, ifade ve basın özgürlüğünün ihlal edildiği iddialarını "kabul edilemez" bulmuş ve mülkiyet hakkının ihlal edilmediğine karar vermişti.
 

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Son Güncelleme: 02.07.2018 19:50
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