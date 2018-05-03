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İngiltere Yerel Seçimler İçin Sandık Başında!

İngiltere'de seçmenler, yerel yönetimleri belirlemek için 150 seçim bölgesinde sandık başına gidiyor.

İngiltere Yerel Seçimler İçin Sandık Başında!

İngiltere'de seçmenler, yerel yönetimleri belirlemek için 150 seçim bölgesinde sandık başına gidiyor.

03 Mayıs 2018 Perşembe 10:06
İngiltere Yerel Seçimler İçin Sandık Başında!

İngiltere'de seçmenler, yerel yönetimleri belirlemek için 150 seçim bölgesinde sandık başına gidiyor.

Yerel saatle 07.00'de (TSİ 09.00) başlayan oy kullanma işlemleri, saat 22.00'de (TSİ 00.00) son bulacak.

Seçimde 16 binden fazla aday, 4 bin 370 sandalye için yarışıyor.

Halk, başkent Londra'da 32 ilçe belediye meclisini, 4 ilçenin de belediye başkanını belirleyecek.

PARTİLER İÇİN ÖNEMLİ SINAV

Haziran ayında yapılan erken seçimden bu yana siyasi partiler için en önemli sınav niteliği taşıyan yerel seçimin, iktidardaki Muhafazakar Parti ile ana muhalefetteki İşçi Partisinin çekişmesine sahne olması bekleniyor.

2014 yapılan yerel seçimde Muhafazakar Parti yüzlerce sandalye kaybederken İşçi Partisi 300'den fazla sandalye kazanmıştı.

İşçi Partisi, geçen yıl yapılan erken seçimde de hem oy oranını hem de milletvekili sayısını artırarak Başbakan TheresaMay’in tek başına hükümet kuracak çoğunluğu kaybetmesine yol açmıştı.

Aşırı sağcı Bileşik Krallık Bağımsızlık Partisi (UKIP) de 2014 seçiminde sandalye sayısını artmış ancak erken seçimde tek milletvekilini kaybetmişti.

Anketler, bugün yapılan seçimde İşçi Partisinin önde olduğunu gösteriyor. JeremyCorbyn liderliğindeki partinin özellikle Londra'da iktidar partisinin kontrolündeki bazı ilçelerde belediye başkanlığını kazanması bekleniyor.

Anketlere göre, İşçi Partisinin Londra'daki desteği yüzde 51, iktidardaki Muhafazakar Parti’nin desteği ise yüzde 22. 2016'da yapılan belediye başkanlığı seçiminde İşçi Partili Müslüman aday Sadık Han, Londra belediye başkanı seçilmişti.

Haziran ayındaki erken seçimde Muhafazakar Parti oyların yüzde 42,4'ünü, İşçi Partisi yüzde 40'ını almıştı.

Son Güncelleme: 03.05.2018 14:19
Anahtar Kelimeler:
İngiltereYerelSeçim
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