banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 29°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
92723
ALTIN
254.149
DOLAR
6.5943
STERLİN
8.5354
EURO
7.6511
Hırsız turist tutuklu yargılanacak
HIRSIZ TURİST TUTUKLU YARGILANACAK
Sapık anne ihraç edildi
SAPIK ANNE İHRAÇ EDİLDİ
Kuzu hırsızları yakalandı
KUZU HIRSIZLARI YAKALANDI
Bengihan: “Yarından İtibaren Yasa Gücünde Kararname Ortadan Kalkıyor… Toplam Ek Mesai Tutarı Üzerinden %15 Kesintiye Gidilecek”
Son Dakika
HÜKÜMET VE SENDİKALAR EK MESAİLER...
banner282
Flaş Haber
Sapık anne ihraç edildi
Kapat

İngiltere Ve AB Arasında Kuzey İrlanda Çatlağı

AB KOMİSYONUNUN BREXİT BAŞMÜZAKERECİSİ MİCHEL BARNİER: "İRLANDA SINIRI KONUSUNDA GARANTİ OLMADAN BREXİT'TE ANLAŞMA OLMAYACAK"

İngiltere Ve AB Arasında Kuzey İrlanda Çatlağı

AB KOMİSYONUNUN BREXİT BAŞMÜZAKERECİSİ MİCHEL BARNİER: "İRLANDA SINIRI KONUSUNDA GARANTİ OLMADAN BREXİT'TE ANLAŞMA OLMAYACAK"

31 Ağustos 2018 Cuma 15:25
İngiltere Ve AB Arasında Kuzey İrlanda Çatlağı


AB KOMİSYONUNUN BREXİT BAŞMÜZAKERECİSİ MİCHEL BARNİER: "İRLANDA SINIRI KONUSUNDA GARANTİ OLMADAN BREXİT'TE ANLAŞMA OLMAYACAK"

AB Komisyonunun Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier, "İrlanda sınırı konusunda garanti olmadan Brexit'te anlaşma olmayacak." dedi.

İngiltere'nin Brexit Bakanı Dominic Raab, Brüksel'de AB Komisyonunun BrexitBaşmüzakerecisiMichelBarnier ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Barnier, İngiltere'nin parçası Kuzey İrlanda ve AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti arasındaki sınır anlaşmasının önemine işaret ederek, "İrlanda sınırı konusunda garanti olmadan Brexit'te anlaşma olmayacak." diye konuştu.

İngiliz mevkidaşına Kuzey İrlanda ile İrlanda arasında sınır kontrollerinin nasıl olacağını sorduğunu belirten Barnier, sınır kontrolleri konusunun müzakerelerde kritik olduğunu vurguladı.

Barnier'in yorumuna yanıt veren Raab ise İngiliz hükümetinin Kuzey İrlanda konusunda bir çözüm bulmaya istekli olduğunu ifade etti.

Raab, bugünkü görüşmede "önemli" bir ilerleme kaydettiklerini belirterek, "Brexit'e ilişkin anlaşma daha açık bir hale geliyor ki bu da olumlu bir gelişme." diye konuştu.

Brexit müzakerelerinde taraflar arasındaki en tartışmalı konulardan Birleşik Krallık toprağı olan Kuzey İrlanda ile AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti arasındaki sınır düzenlemesinin nasıl olacağına ilişkin müzakereler devam ediyor.

 

Son Güncelleme: 31.08.2018 18:32
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Pentagon'da Orta Doğu Konulu Toplantı
Pentagon'da Orta Doğu Konulu Toplantı
Lavrov’dan “Akdeniz Tatbikatı“ Açıklaması;“Her Devletin Uluslararası Kurallara Bağlı Kalarak Manevra Yapma Hakkı Vardır”
Lavrov’dan “Akdeniz Tatbikatı“ Açıklaması;“Her Devletin Uluslararası Kurallara Bağlı Kalarak Manevra Yapma Hakkı Vardır”
İnsanlık Tarihinde Yıkıcı Bir Dönüm Noktası: İkinci Dünya Savaşı
İnsanlık Tarihinde Yıkıcı Bir Dönüm Noktası: İkinci Dünya Savaşı
AB Halkının Yüzde 84'ü Tek Saatten Yana
AB Halkının Yüzde 84'ü Tek Saatten Yana
Amsterdam tren istasyonunda silah sesleri
Amsterdam tren istasyonunda silah sesleri
Rusya: O bölgeye yaklaşmayın
Rusya: O bölgeye yaklaşmayın
Kenyalı Atlet, Tek Ayağı Çıplak Halde Yarış Kazandı
Kenyalı Atlet, Tek Ayağı Çıplak Halde Yarış Kazandı
BM'den Yunanistan'a Düzensiz Göçmenleri Ana Karaya Taşı Çağrısı!
BM'den Yunanistan'a Düzensiz Göçmenleri Ana Karaya Taşı Çağrısı!
Avustralya Başbakanı, Kamboçya'da Casusluktan Suçlanan Ricketson'a Destek Vereceklerini Açıkladı
Avustralya Başbakanı, Kamboçya'da Casusluktan Suçlanan Ricketson'a Destek Vereceklerini Açıkladı
Lady Diana’nın 21’nci ölüm yıldönümünde ortaya çıkan şok edici belgeler
Lady Diana’nın 21’nci ölüm yıldönümünde ortaya çıkan şok edici belgeler

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim