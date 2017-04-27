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27 Nisan 2017 Perşembe 12:39

İngiltere Suriye'de Askeri Operasyona Kapıyı Kapatmadı

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, ABD yönetiminin, gelecekte Suriye rejimine yönelik olası bir askeri harekâtına ülkesinin de katılabileceğini belirtti.

İngiltere Suriye'de Askeri Operasyona Kapıyı Kapatmadı
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İNGİLTERE DIŞİŞLERİ BAKANI JOHNSON: "EĞER ABD KİMYASAL SALDIRIYA KARŞI BİR TÜR HAREKETE GEÇME TEKLİFİNDE BULUNUR VE DESTEĞİMİZİ İSTERSE, BUNA 'HAYIR' DEMEK BİZİM İÇİN ZOR OLACAKTIR"

 İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, ABD yönetiminin, gelecekte Suriye rejimine yönelik olası bir askeri harekâtına ülkesinin de katılabileceğini belirtti.

BBC Radyo 4'te yaptığı açıklamada Johnson, Suriye rejiminin, yaklaşık 100 yıl önce yasaklanan silahları kullanarak kendi vatandaşlarını öldürdüğünü söyledi.

İngiliz bakan, "Eğer ABD kimyasal saldırıya tepki olarak bir tür harekete geçme teklifinde bulunur ve bize gelerek desteğimizi isterse - bu, Akdeniz'de denizaltıdan güdümlü füze de olabilir - buna 'Hayır' demek bizim için zor olacaktır." diye konuştu.

Johnson, olası bir askeri harekâta katılım öncesinde konunun İngiliz Parlamentosu'nun gündemine getirilip getirilmeyeceği yönündeki soru üzerine, "Bence bu denenmeli. Ancak eğer Amerikalılar yeniden harekete geçmeyi tercih eder ve bizim yardımımızı isterse, dediğim gibi, o zaman 'Hayır' dememiz çok zor olur görüşündeyim." ifadelerini kullandı.

İngiltere'de hükümetin, askeri operasyona katılmak için parlamentonun onayını alması gerekmiyor. Ancak 2003'teki Irak savaşından bu yana alınan kararları meşrulaştırmak için geleneksel olarak parlamentonun onayı aranıyor.

Irak'taki DEAŞ hedeflerine yönelik hava operasyonları yapılmasını 2014 yılında onaylayan İngiliz Parlamentosu, Beşşar Esed rejiminin 2013 yılında Şam yakınlarındaki kimyasal silah saldırısının ardından Suriye'ye hava operasyonu düzenlenmesini ise reddetmişti.

Aralık 2015'te de parlamento, 11 saat süren oturumun ardından yapılan oylamada uluslararası koalisyonun Suriye'de DEAŞ'a yönelik yürüttüğü hava operasyonlarına İngiltere'nin katılmasına izin veren tezkereyi kabul etmişti.

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