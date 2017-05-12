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12 Mayıs 2017 Cuma 14:16

İngiltere'nin Brexit Bakanından Ab Yetkililerine Tepki

Avrupa Birliği ile İngiliz yetkililer arasında geçen hafta Brexit'le ilgili yapılan toplantının detaylarının basına sızdırılmasından sonra, İngiltere'nin Brexit Bakanı David Davis, &#34;AB yetkilileri beni kovdurmak istiyor.&#34; açıklamasında bulundu.

İngiltere'nin Brexit Bakanından Ab Yetkililerine Tepki
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İNGİLTERE'NİN BREXİT BAKANI DAVİS: “AB YETKİLİLERİ BENİ KOVDURMAK İSTİYOR”

 Avrupa Birliği ile İngiliz yetkililer arasında geçen hafta Brexit'le ilgili yapılan toplantının detaylarının basına sızdırılmasından sonra, İngiltere'nin Brexit Bakanı David Davis, "AB yetkilileri beni kovdurmak istiyor." açıklamasında bulundu.

Daily Telegraph gazetesine konuşan Davis, "Hakkımda çıkan tüm haberler işimi elimden alma çabaları. Esasen ben bunu bir iltifat olarak algılıyorum. Eğer AB tarafı beni masanın diğer tarafında istemiyorsa bunun bir nedeni vardır. Bu İngiltere'nin çıkarına olan bir durumdur, AB'nin değil." şeklinde konuştu.

İngiltere Başbakanı Theresa May ile görüşmesinden sonra AB Komisyonu Jean-Claude Juncker'in Londra'daki başbakanlık ofisinin bulunduğu "Downing Sokağı'ndan çıktığımda karamsarlığım 10 kat arttı" dediği iddia edilmişti. Sonrasında May ile Juncker arasında karşılıklı yapılan tartışmalı açıklamaların, İngiltere'de 8 Haziran'da yapılacak genel seçimlerde May'in elini güçlendirdiği iddialarını beraberinde getirmişti. Juncker toplantıyla ilgili bilgilerin sızdırılmasını "büyük hata" olarak nitelendirmişti.

"JUNCKER GEREKEN DERSİ ALDI"

Brexit Bakanı Davis, AB yetkililerinin İngiltere'de iktidar olan Muhafazakar Partinin başarılı olmasını istemediğini, bunun Başbakan May'in Brexit görüşmelerinde elini güçlendireceğini düşündüklerini belirterek, "Sanırım bu tartışmalardan sonra Juncker gereken dersi almıştır. Bundan sonra İngiltere'nin iç politikasına müdahil olmayacaktır. Olursa da aynı tepkiyi alacaktır" şeklinde konuştu.

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