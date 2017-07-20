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20 Temmuz 2017 Perşembe 08:36

İngiltere'nin AB'den Çıkış Süreci

Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, İngiltere'nin Avrupa Birliği'ne (AB) borçlarını ödemesi gerektiğini belirterek, &#34;Bu konu üyelikten çıkış görüşmelerinde müzakereye açık değil. Biz paramızı geri istiyoruz&#34; dedi.

İngiltere'nin AB'den Çıkış Süreci
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FRANSA EKONOMİ BAKANI LE MAİRE: "İNGİLTERE AB'YE BORÇLARINI ÖDEMELİ. BU KONU ÜYELİKTEN ÇIKIŞ GÖRÜŞMELERİNDE MÜZAKEREYE AÇIK DEĞİL. BİZ PARAMIZI GERİ İSTİYORUZ"

Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, İngiltere'nin Avrupa Birliği'ne (AB) borçlarını ödemesi gerektiğini belirterek, "Bu konu üyelikten çıkış görüşmelerinde müzakereye açık değil. Biz paramızı geri istiyoruz" dedi.

Fransa Meclisi Ekonomi ve Mali İşler Komitesi'nde konuşan Le Marie, İngiltere'nin AB'den ayrılma (Brexit) süreci ile ilgili soruları da yanıtladı.

Le Marie, "İngiltere AB'ye borçlarını ödemeli. Bu konu üyelikten çıkış görüşmelerinde müzakereye açık değil. Biz paramızı geri istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Le Marie, İngiltere'nin AB üyeliğiyle ilgili sorumluluklarından doğan borçlarının 100 milyar avro civarında olabileceğini de bildirdi.

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