İngiltere medyasından Trump'ın yaptırımlarına eleştiri

İngiliz Financial Times gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın uyguladığı yaptırımların, mali piyasalar ve ABD'nin müttefiklerine zarar verme riski taşıdığını yazdı.

İngiliz Financial Times gazetesine konuşan uzmanlar, Trump'ın geçen hafta Türkiye ve Rusya ile ilgili açıkladığı yeni yaptırımların mali piyasalar üzerinde yarattığı olumsuz etkiye dikkat çekti.

Haberde, Trump'ın geçen hafta iki ülkeyle ilgili açıkladığı yaptırımların ardından Türk Lirası ve Ruble'nin değerinin anında düştüğü hatırlatılıyor.

ABD'nin İran'a yeniden yaptırım uygulama kararının, İran Riyali'ni olumsuz etkilediği de belirtiliyor.

"Bu neredeyse kusursuz bir fırtına"

Uluslararası hukuk şirketi Gibsob, Dunn & Crutcher'ın verilerine göre, ABD geçen yıl yaptırım listesine 944 kişi ve tüzel kişi ekledi. Bu yıl bin ismin daha eklenmesi bekleniyor.

Eski Hazine Bakanlığı yetkilisi, hukuk firması Morrison & Foerster'dan John Smith bu durumu Financial Times'a, "Bu neredeyse kusursuz bir fırtına" diye değerlendiriyor ve ekliyor:

"ABD'nin karşı karşıya olduğu küresel krizleriniz var, yönetimle; özellikle de Rusya'yla ilgili şüpheleri olan bir Kongreniz var ve sadece düşmanlarınız değil dostlarınızla da karşı karşıya gelmeye çalışan bir yönetiminiz var."

"Trump, yaptırımları füze gibi kullanıyor"

Financial Times, rahip Andrew Brunson davası ve ABD yaptırımlarını hatırlatırken, bir NATO üyesinin bir ABD vatandaşını tutuklamasıyla ilgili siyasi tartışmanın istisnai olmasıyla birlikte, Trump'ın bir NATO üyesi ülkenin Bakanlarına yaptırım uygulamasının da eşi benzerinin görülmedeğini belirtti.

ABD Hazine Bakanlığı bünyesindeki Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisi'nin eski bir yetkilisi olup şu anda uluslararası denetim, danışmanlık ve vergi hizmetleri şirketi PricewaterhouseCoopers'ta çalışan Daniel Tannebaum, Financial Times'a, Trump'ın yaptırımları "füze gibi kullandığını" söyleyerek, "Hızlı sonuç almayı seven bir Başkanınız ve bu yüzden yaptırımlar var" ifadelerini kullandı.

Financial Times, saldırgan yaklaşımın ve bazen de müttefiklerle koordinasyon eksikliğinin, mali piyasalarda kontrol altına alınması zor çalkantılara neden olduğunu vurguladı.

Columbia Üniversitesi'nden yaptırımlar uzmanı Richard Nephew ise, ABD'nin Nisan ayında Rus işadamı Oleg Deripaska'nın "imparatorluğuna" yaptırım uygulaması örneğini verdi ve bunu "önce vur sonra soru sor mantığı" olarak yorumladı.

Financial Times, bu yaptırımların piyasalar ve yabancı sermayede geri tepme etkisi yarattığını, ABD'nin daha sonra bunun etkisini azaltmak için yeni yollar aramak zorunda kaldığını yazdı.

İran'a yaptırımlar fayda getirmeyecek

Haberin sonunda uzmanların, ABD'nin müttefiklerinin desteklememesi nedeniyle İran'a yaptırımların da fayda getirmeyeceği görüşlerine yer verildi.

Düşünce kuruluşu Yeni Amerikan Güvenlik Merkezi'nden Peter Harrell, Trump'ın Kuzey Kore konusunda ise yaptırımları diğer ülkelerle birlikte Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) üzerinden uyguladığını ve bunun sonunda Kuzey Kore'nin müzakere masasına gelmesini sağladığını, bu açıdan tek başarılı örneğin bu olduğunu belirtti.