İngiltere Maliye Bakanı Osborne: “AB’den Ayrılmak Ülke İçin Derin Bir Şok Oluşturur”

İNGİLTERE MALİYE BAKANI OSBORNE: “AB’DEN AYRILMAK ÜLKE İÇİN DERİN BİR ŞOK OLUŞTURUR”

“İNGİLİZ STERLİNİNDEKİ DÜŞÜŞÜ GÖRDÜNÜZ. BU BİZE BU MESELENİN SİYASİ BİR OYUN OLMADIĞINI GÖSTERİYOR”

İngiltere Maliye Bakanı George Osborne, İngiltere'nin Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılmasının derin bir ekonomik şok oluşturacağı uyarısında bulundu.

İngiliz yayın kurumu BBC’ye yaptığı değerlendirmede, “İngiliz sterlinindeki düşüşü gördünüz. Bu bize bu meselenin siyasi bir oyun olmadığını gösteriyor” ifadesini kullandı.

İngiltere’nin 23 Haziran’da yapılacak AB referandumunda birlik içerisinde kalmayı tercih etmesi gerektiğini belirten Osborne, “Bu mesele insanların işleri, hayatları ve yaşam standartları ile alakalı. AB’den ayrılmak ülke için derin bir şok oluşturur” dedi.

Geçen hafta sonunda Muhafazakar Partili Londra Belediye Başkanı Boris Johnson’ın AB’den ayrılmak yönünde kampanya yürüteceğini açıklamasının ardından İngiliz sterlini sert şekilde değer kaybederek dolar karşısında son 7 yılın en düşük seviyesini gördü.

Morgan Stanley ve Societe General analistleri İngiliz sterlini/dolar paritesinin önümüzdeki dönemde 1,30 seviyesine kadar gerileyebileceğini öngörüyor.

Hafta başında İngiltere'nin en büyük bankası HSBC’den yapılan açıklamada da ise İngiltere'nin AB'den ayrılması durumunda sterlinin dolar karşısında yüzde 20 değer kaybedebileceği uyarısında bulunulmuştu.