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İngiltere Maliye Bakanı'ndan Brexit Değerlendirmesi

İngiltere Maliye Bakanı'ndan Brexit Değerlendirmesi

12 Ekim 2018 Cuma 12:33
İngiltere Maliye Bakanı'ndan Brexit Değerlendirmesi

İNGİLTERE MALİYE BAKANI PHİLİP HAMMOND:  "(BREXİT) İNGİLTERE VE AB ARASINDA ANLAŞMA SAĞLANMASI DURUMUNDA YAKLAŞIK 14,5 MİLYAR STERLİN EKONOMİYE ENJEKTE EDİLEBİLİR" 

"EN SONUNDA BİR ANLAŞMAYA VARILACAĞI KONUSUNDA HER ZAMAN İYİMSER OLDUM"

İngiltere Maliye Bakanı Philip Hammond, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılmasına (Brexit) ilişkin süreçte anlaşmaya varılmasıyla, yaklaşık 14,5 milyar sterlinin ekonomiye enjekte edilebileceğini belirtti.

BBC’ye açıklamalarda bulunan Hammond, Brexit'e yönelik belirsizlikler nedeniyle, İngiltere’nin bağımsız Bütçe Sorumluluk Ofisi’nin (OBR) ülkenin ekonomik büyümesinin yavaşlamasını beklediğini hatırlattı.

Hammond, İngiltere’nin AB ile yürüttüğü Brexit müzakerelerinde anlaşmaya varması durumunda, bunun İngiltere’nin ekonomik büyüme tahminlerinin yukarı yönlü revize edilmesini sağlayabileceğini bildirdi.

OBR tahminlerinin, mevcut ekonomik ve mali pozisyona dayandığını vurgulayan Hammond, "İngiltere’nin mali tamponları mevcut. İngiltere ve AB arasında anlaşma sağlanması durumunda yaklaşık 14,5 milyar sterlin ekonomiye enjekte edilebilir. En sonunda bir anlaşmaya varılacağı konusunda her zaman iyimser oldum." ifadelerini kullandı.

Hammod, İngiltere ve AB arasında Brexit müzakerelerinin son 10 gün içerisinde hız kazandığına işaret ederek, her iki tarafta da sorunun çözümlenmesi konusunda isteğin görüldüğünü belirtti.
 

Son Güncelleme: 12.10.2018 15:52
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