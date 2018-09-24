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İngiltere İşçi Partisi: Brexit İçin 2. Referandum Dahil 'Tüm Seçenekler Masada'

İngiltere İşçi Partisi: Brexit İçin 2. Referandum Dahil 'Tüm Seçenekler Masada'

24 Eylül 2018 Pazartesi 10:00
İngiltere İşçi Partisi: Brexit İçin 2. Referandum Dahil 'Tüm Seçenekler Masada'

İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin üyeleri, partinin Liverpool'da düzenlenen yıllık konferansında Brexit (İngiltere'nin AB'den çıkışı) konusunda yeni bir referandum yapılması için kampanya yürütmek de dahil "tüm seçeneklerin masada kalmasını" oylayacak.


Partinin lider kadrosunun önceliği, erken seçime gidilmesi. İşçi Parti yönetimi bu durumda, Brexit müzakerelerini yürüteceklerini vurguluyor.


Ancak partinin bazı üyeleri, AB ile müzakerelerin tıkanmış göründüğü Brexit sürecinde nihai aşamada "halkın oyuna" saygı gösterecek bir yaklaşım istiyor.


İşçi Partisi Genel Başkanı Jeremy Corbyn, konferansta yarın yapılacak oylamanın sonuçlarının "kendisini bağlayacağını" kabul etti.


PARTİ ÜYELERİNİN OYLAYACAĞI METİN
Aralarında partinin Brexit Sözcüsü Keir Starmer ve sendikaların önemli isimlerinin bulunduğu önde gelen parti üyeleri dün akşam birkaç saat süren görüşmelerin ardından partililerin oyuna sunulacak metin üzerinde uzlaştı.


Nihai metinde "Bir genel seçim yapılmasını sağlayamazsak, İşçi Partisi aralarında yeni bir referandum için kampanya yapmak da dahil masada kalan tüm seçenekleri desteklemeli" deniliyor.


Jeremy Corbyn ayrıca İngiltere'nin bir genel seçime yakın olabileceğini söyledi.


Corbyn, parlamentonun Başbakan Therese May'in getirebileceği bir Brexit anlaşmasını reddetmesi durumunda güvenoylamasına gidilebileceği senaryoları için de "Konuyu parlamentoya getireceğiz ve ondan sonra ne olacağını göreceğiz. Buna kesinlikle hazırız" dedi.


Brexit Bakanı Dominic Raab ise sonbaharda erken seçim ihtimali için "saçma sapan bir fikir" diye konuştu.


İngiltere'nin 29 Mart 2019'da AB'den ayrılması öngörülüyor.  Ancak Başbakan Theresa May'in sunduğu AB'ye sunduğu Chequers Planı Perşembe günü Salzburg'ta yapılan AB zirvesinde birlik liderleri tarafından reddedilmişti.  May bunun üzerine "Kötü bir anlaşmayı kabul etmektense, müzakere masasından kalkmaya hazırım" demişti.

Son Güncelleme: 24.09.2018 13:24
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