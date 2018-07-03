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İngiltere Hükümeti’nden, AB Üyesi Öğrencilerin Öğrenim Şartlarının Brexit Sonrasında da Aynen Devam Edeceği Açıklaması

EĞİTİM BAKANI HİNDS: “İNGİLİZ ÖĞRENCİLERLE AYNI HARCIRAH ŞARTLARI GEÇERLİ OLACAK”

İngiltere Hükümeti’nden, AB Üyesi Öğrencilerin Öğrenim Şartlarının Brexit Sonrasında da Aynen Devam Edeceği Açıklaması

EĞİTİM BAKANI HİNDS: “İNGİLİZ ÖĞRENCİLERLE AYNI HARCIRAH ŞARTLARI GEÇERLİ OLACAK”

03 Temmuz 2018 Salı 10:27
İngiltere Hükümeti’nden, AB Üyesi Öğrencilerin Öğrenim Şartlarının Brexit Sonrasında da Aynen Devam Edeceği Açıklaması

EĞİTİM BAKANI HİNDS: “İNGİLİZ ÖĞRENCİLERLE AYNI HARCIRAH ŞARTLARI GEÇERLİ OLACAK”

ANCAK SÖZ KONUSU TAAHHÜDÜN 2019-2020 DÖNEMİNİ KAPSAYACAĞI VE DAHA SONRAKİ DÖNEM İÇİN HENÜZ NETLİK BULUNMADIĞI BELİRTİLDİ

 İngiltere Hükümeti, AB üyesi ülke vatandaşı öğrencilerin bugün var olan öğrenim koşullarının Brexit sonrasında da aynen devam edeceğini açıkladı. 

İngiltere’de eğitim konusunda merakla beklenen, Brexit sonrası AB üyesi ülkelerden öğrencilerin harcırah ve öğrenim koşullarının ne olacağı konusuna, İngiltere Eğitim bakanı Damian Hinds dün yaptığı açıklamayla açıklık getirdi. 

Hinds, gelecek yıldan itibaren Brexit’in resmen gerçekleşmesiyle, AB pasaportluların öğrenci kredileri ve ücretlerinin, 2019-2020 öğretim yılı için İngiltere vatandaşı öğrencilerle aynı kalmaya devam edeceğini ve koşulların değişmeyeceğini vurguladı. Hinds, AB uyruklu öğrencilerin ülke için önemini vurgulamasına karşın, daha uzun vadeli dönemde söz konusu uygulamanın devam edip etmeyeceğine dair ise açıklık getirmedi.

The Guardian’ın yayımladığı habere göre, Damian Hinds, 2019 Eylül’ünde AB ülkelerinden İngiliz üniversitelerine devam edecek öğrencilerin, İngiliz öğrencilerle aynı harcırahları ödemeye devam edeceklerini ve İngiltere Hükümeti’nin, kendi vatandaşı olan öğrenciler için sağladığı haklardan faydalanabileceklerini açıkladı.  

AB’den gelen çok sayıda öğrencinin ülkesindeki üniversite sektörüne önemli katkısı olduğunu kaydeden Hinds, “Bugün bu öğrencilerin harcırahlar konusuna açıklık ve kesinlik kazandırıyoruz” dedi.

Hinds, öğrencilerin hayata atıldıklarında eğitim kredilerin ödemeye başlamaları için öngörülen maaş seviyesinde de yükseltmeye gittiklerini ve bu uygulamanın hükümetlerinin yüksek öğretime verdiği önemin göstergesi olduğunu ifade etti. Yasal düzenlemelere göre İngiltere üniversitelerinde hükümetin verdiği krediyle okuyan öğrenciler, mezun olduktan sonra belli bir maaş seviyesine ulaşmadan kredilerini ödemek zorunda tutulmuyor.

Öte yandan eski bakanlık danışmanı ve İngiltere Yüksek Eğitim Politikaları Enstititüsü Direktörü Nick Hillman ise, kararın önemini vurgulayarak, “İskoç hükümetinin aldığı karardan 5 ay sonra gelmesi acınacak bir durum olsa da en azından şu an için bir kesinlik var”

Üniversitelerin öğrenci kabul ofislerinin bu kararın ardından rahatlasa da, uzun vadeli bir karar olmadığı için önünü görmek isteyen finans direktörlerinin aynı rahatlığı yaşamayacağını kaydeden Hillman, yine de kararın bir netlik getirdiğini ve selamlanması gerektiğini söyledi.    

      


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Son Güncelleme: 03.07.2018 14:20
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