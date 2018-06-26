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İngiltere'den Kimyasal Silahlarla Mücadelede Küresel Eylem Çağrısı!

İngiltere, kimyasal silahlarla mücadelede uluslararası eylem için çağrı yaptı.

İngiltere'den Kimyasal Silahlarla Mücadelede Küresel Eylem Çağrısı!

İngiltere, kimyasal silahlarla mücadelede uluslararası eylem için çağrı yaptı.

26 Haziran 2018 Salı 17:19
İngiltere'den Kimyasal Silahlarla Mücadelede Küresel Eylem Çağrısı!

ngiltere, kimyasal silahlarla mücadelede uluslararası eylem için çağrı yaptı.

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, bugün Hollanda'nın Lahey kentine yapacağı ziyaret öncesinde İngiliz parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarası'nda açıklamalarda bulundu.

Lahey merkezli Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütünün (KSYÖ) 80'den fazla üyesinin bugün İngiltere'nin çağrısı üzerine toplanacak özel oturumu desteklediğini bildiren Johnson, buradaki temasları kapsamında, kimyasal silahların kullanımına karşı küresel yasayı güçlendirmek ve korumak için uluslararası ortaklarıyla görüşeceğini dile getirdi.

İngiliz Bakan, "Uluslararası toplumun bu desteği, son aylarda Suriye ve Salisbury'deki korkunç saldırıların ardından kimyasal silah kullanımına karşı küresel normun tehdit altında olduğunun kabul edildiğini gösteriyor." dedi.

Kimyasal Silahlar Sözleşmesi'ne değinen Johnson, "Şu anda bu toplantının, bu yasağı destekleme ve güçlendirmeyi sağlama fırsatını ele geçirmek için dünyaya bir görev borçluyuz. Böylece kimyasal silahlar gerçekten geçmişe gömülmüş olacak." şeklinde konuştu.

İngiliz dış istihbarat servisi MI6 için çalıştığı ortaya çıktığında ülkesinde mahkum edilen ve daha sonra casus takasıyla İngiltere'ye gelen Rus ajan Sergey Skripal ile kızı Yulia Skripal, 4 Mart'ta Salisbury'de bir bankta bilinçlerini yitirmiş vaziyette bulunmuştu.

İngiltere, olayda Rusya tarafından imal edildiği ileri sürülen, askeri nitelikte ve sinir sistemi üzerinde etkili bir kimyasal maddenin kullanıldığının kesinlik kazandığını duyurmuştu. Bu maddenin Sovyetler Birliği tarafından 1970 ve 1980'lerde geliştirilen "Novichok" adlı kimyasal grubunun üyesi olduğu belirtilmişti.
 


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Son Güncelleme: 26.06.2018 21:14
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