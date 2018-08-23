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İngiltere'den İsrail'in yeni yerleşim planına kınama

İngiltere'den İsrail'in yeni yerleşim planına kınama

23 Ağustos 2018 Perşembe 13:47
İngiltere'den İsrail'in yeni yerleşim planına kınama

İngiltere'nin Ortadoğu'dan Sorumlu Devlet Bakanı Alistair Burt, İsrail'in Batı Şeria'da toplam 2 bin 100 yeni konut inşa etme planını kınadı.

Yazılı bir açıklama yayımlayan Burt, "İsrail'in Batı Şeria'da bin konut inşa etme planı ve geçen hafta bin 100 konutun daha ihalesini yapması, uluslararası olarak kınanan politikaların devamıdır. İngiltere de bugün bu kınamaya katılıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Yerleşimler uluslararası hukuka göre gayrimeşrudur ve yaşayabilir iki devletli çözümün önündeki engellerden biridir." vurgusu yapılan açıklamada, "İsrail'i amaca ulaşmayı engelleyecek bunun gibi eylemleri durdurmaya, bütün tarafları mevcut gerilimleri düşürüp adil, kalıcı bir çözüm için uygun ortamı yaratmaya dönük gayretlerini artırmaya çağırıyorum." ifadeleri kullanıldı.

İSRAİL'İN GAYRİMEŞRU YAHUDİ YERLEŞİM BİRİMİ FAALİYETLERİ
İsrail'in 1967'den bu yana işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da 131, Doğu Kudüs'te 10, Batı Şeria'nın tepelerindeki bölgelerde ise 116 yerleşim birimi kurduğu ifade ediliyor.

Batı Şeria'daki yerleşim birimlerinde yaklaşık 500 bin, Doğu Kudüs'te 220 bin yerleşimcinin ikamet ettiği, İsrail'in Batı Şeria'daki yerleşimcilerin sayısını kısa sürede 1 milyona çıkarmayı hedeflediği belirtiliyor.

Uluslararası hukukta, işgal altındaki Filistin topraklarındaki tüm Yahudi yerleşim birimleri gayrimeşru kabul ediliyor.
 

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Son Güncelleme: 23.08.2018 17:07
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