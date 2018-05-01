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İngiltere'den Filistin'deki Ölümlere Tepki

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, İsrail askerlerinin ateş açması sonucu artan ölümlerden derin kaygı duyduğunu bildirdi.

İngiltere'den Filistin'deki Ölümlere Tepki

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, İsrail askerlerinin ateş açması sonucu artan ölümlerden derin kaygı duyduğunu bildirdi.

01 Mayıs 2018 Salı 10:49
İngiltere'den Filistin'deki Ölümlere Tepki

 İngiltere Dışişleri Bakanlığı, İsrail askerlerinin ateş açması sonucu artan ölümlerden derin kaygı duyduğunu bildirdi.
 AA muhabirinin sorusu üzerine bakanlıktan yapılan açıklamada, ''İşgal Altındaki Filistin Topraklarında yakın zamanda artan şiddetten ve bunun sonucunda çok sayıda Filistinlinin ölmesinden ve yaralanmasından derin kaygı duyuyoruz.'' ifadesi kullanıldı.
Bütün taraflara uluslararası hukuk altındaki yükümlülüklerine bağlı kalmaları çağrısı yapılan açıklamada, ''İsraillileri gerçek mühimmat kullanımını yeniden değerlendirmeye, Filistin liderliğini de şiddet içermeyen gösteri çağrılarını sürdürmeye davet ediyoruz.'' ifadeleri kullanıldı.
Filistin'de son olarak İsrail askerlerinin ateş açması sonucu başından yaralanan 15 yaşındaki Azzam Hilal Uveyda şehit olmuştu.
Filistinliler, Toprak Günü'nün 42. yılı kapsamında 30 Mart Cuma gününden bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında Büyük Dönüş Yürüyüşü adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.
İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor. 
Gösterilerin başından bu yana aralarında gazeteci ve 18 yaş altındakilerin bulunduğu 49 Filistinli İsrail askerleri tarafından şehit edilirken, 6 binden fazla Filistinli de yaralanmıştı.
 


Son Güncelleme: 01.05.2018 13:54
Anahtar Kelimeler:
İngiltereFilistinKaygısı
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