İngiltere'deki 3 Büyük Fast Zincirinde Sağlık Skandalı



BBC’de yayımlanan 'Watchdog' isimli program her zaman yaptığı gibi Britanya'daki restoranlardan rastgele topladığı 10 numuneyi test laboratuvarlarına gönderdi ve çarpıcı sonuçları ekrana yansıttı.Laboratuvardan elde edilen sonuçlara göre; McDonald’s’tan alınan 3 numunede, Burger King’den alınan 6 numunede ve KFC’den alınan 7 numunede koliform bakterisi bulunduğu saptandı.Burger King'ten alınan numunelerin 4 tanesinde, KFC'den alınan örneklerin ise 5 tanesinde bu bakterinin ciddi seviyede bulunduğu belirlendi.Fast Food Zincirlerinden Açıklama GeldiKFC’den konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Şok içindeyiz ciddi hayal kırıklığı yaşıyoruz" sözlerine yer verilirken, Burger King, "Temizlik ve hijyen önceliğimizdir" şeklinde konuştu. CNBC'ye konuşan McDonald’s yetkilileri ise, "Bizim için insan sağlığından daha önemlisi yok" diye konuştu.