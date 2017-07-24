Dünya:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

24 Temmuz 2017 Pazartesi 19:59

İngiltere'deki 3 Büyük Fast Zincirinde Sağlık Skandalı

İngiltere'deki 3 Büyük Fast Zincirinde Sağlık Skandalı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner233
İngiltere'deki 3 Büyük Fast Zincirinde Sağlık Skandalı
İngiltere'deki McDonald's, Burger King ve KFC restoranlarındaki içeceklerde dışkıda bulunan bakteri saptandı.

BBC’de yayımlanan 'Watchdog' isimli program her zaman yaptığı gibi Britanya'daki restoranlardan rastgele topladığı 10 numuneyi test laboratuvarlarına gönderdi ve çarpıcı sonuçları ekrana yansıttı.

Laboratuvardan elde edilen sonuçlara göre; McDonald’s’tan alınan 3 numunede, Burger King’den alınan 6 numunede ve KFC’den alınan 7 numunede koliform bakterisi bulunduğu saptandı.



Burger King'ten alınan numunelerin 4 tanesinde, KFC'den alınan örneklerin ise 5 tanesinde bu bakterinin ciddi seviyede bulunduğu belirlendi.

Fast Food Zincirlerinden Açıklama Geldi

KFC’den konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Şok içindeyiz ciddi hayal kırıklığı yaşıyoruz" sözlerine yer verilirken, Burger King, "Temizlik ve hijyen önceliğimizdir" şeklinde konuştu. CNBC'ye konuşan McDonald’s yetkilileri ise, "Bizim için insan sağlığından daha önemlisi yok" diye konuştu.


 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
İş Arayanlar Buraya! Güncel İş İlanları İş Arayanlar Buraya!...
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Denizin İçinde Çırılçıplak Yakalandılar Denizin İçinde Çırılçıplak Yakalandılar
İit'nin Mescid-i Aksa İle İlgili Olağanüstü Toplantısı İit'nin Mescid-i Aksa İle İlgili Olağanüstü...
Rock Yıldızının Evinde Andy Warhol Tablosu Bulundu Rock Yıldızının Evinde Andy Warhol Tablosu Bulundu
Trump'ın Özel Temsilcisi "Tansiyonu Düşürmek" İçin İsrail'e Gidecek Trump'ın Özel Temsilcisi "Tansiyonu Düşürmek"...
O Ülkedeki Bombalı Saldırıda Ölü Sayısı 35’e Yükseldi O Ülkedeki Bombalı Saldırıda Ölü Sayısı 35’e...
AB'den Türkiye İle İlişkilerde Diyalog Çağrısı AB'den Türkiye İle İlişkilerde Diyalog Çağrısı
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner200

banner184

Denizin İçinde Çırılçıplak Yakalandılar
Denizin İçinde Çırılçıplak Yakalandılar

Haberi Oku