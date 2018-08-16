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İngiltere'de Türk Lirası'na artan talebin karşılanmasında zorluk yaşanıyor

İngiltere'de Türk Lirası'na artan talebin karşılanmasında zorluk yaşanıyor

16 Ağustos 2018 Perşembe 07:56
İngiltere'de Türk Lirası'na artan talebin karşılanmasında zorluk yaşanıyor

Türk Lirası'nın Sterlin karşısında değer kaybetmesinin ardından, İngiltere'de Türk Lirası satışında büyük artış kaydedildiğini, satış talebine yetişmede zorluk yaşandığı bildirildi.

Türk Lirası satın alanların Sterlin'in yükselen değerinden faydalanmak isteyen İngiliz tatilciler olduğu kaydedildi.

BBC’nin haberine göre, Posta İdaresi döviz alım satımı yapılan şubelerinde yoğun Türk Lirası talebine yetişmekte zorlandığını belirterek özür diledi.

Gazete, Posta İdaresi'nden bir sözcünün şu açıklamasını aktardı:

"Şu anda tüm Posta İdaresi ağlarında yoğun bir şekilde Türk Lirası tedarikini sağlıyoruz. Bununla birlikte eşi benzeri görülmemiş bir talep nedeniyle az sayıdaki şubemizin stokları azalıyor.

"Önümüzdeki 24 ila 36 saat arasında, kısıtlı stoku bulunan bu şubelerimizin stoklarını yenilemeyi umuyoruz. Eğer kur satın alırken gecikme yaşayan müşterimiz varsa kendilerinden özür dileriz."

Gazete, Thomas Cook şirketinin döviz alım-satım biriminin de Türk Lirası stokunun tükenmekte olduğunu yazıyor.

Thomas Cook, 2018'de İngiltere'den yapılan Türkiye tatil rezervasyonlarının geçen yıla göre yüzde 63 arttığını aktarıyor.

Şirketin açıklamasına göre, Antalya havaalanının yoğunluğu halihazırda, Thomas Cook müşterilerinin en fazla kullandığı İspanya'nın Palma de Mallorca havaalanın yoğunluğunu geçmiş durumda.

Sterlin şu anda 7,52 TL'den işlem görüyor.

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Son Güncelleme: 16.08.2018 11:15
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