İngiltere'de Thatcher Heykeli Tartışması...

ÜLKENİN ESKİ BAŞBAKANLARINDAN THATCHER'IN PARLAMENTO MEYDANI’NA DİKİLMESİ PLANLANAN HEYKELİNE, TAHRİP EDİLEBİLECEĞİ GEREKÇESİYLE İTİRAZ EDİLDİ

İngiltere'nin eski başbakanlarından Margaret Thatcher'ın Parlamento Meydanı'na dikilmesi planlanan heykeline, tahrip edilebileceği gerekçesiyle itiraz edildi.

İngiltere'nin ilk kadın başbakanı Thatcher'ın Kamu Anıtları Vakfı tarafından sipariş edilen ve heykeltıraş Douglas Jennings tarafından yapılan bronz heykeli tartışma konusu oldu.

Vakıf, heykelin, Londra'nın ünlü Parlamento Meydanı'na dikilmesi için başvuruda bulunurken, Thatcher'ın "tartışmalı bir siyasetçi" olduğu ve heykelin protestocular tarafından tahrip edilebileceği öne sürüldü.

Thorney Island Society adlı yerel bir dernek, heykelin halihazırda 11 heykele ev sahipliği yapan meydana dikilmesine itiraz etti.

Dernekten yapılan açıklamada, Parlemento Meydanı'na heykeli dikilecek kişilerin ölümlerinin üzerinden en az 10 yıl geçmiş olmasını gerektiren düzenleme hatırlatılarak, 2013 yılında 87 yaşında hayatını kaybeden Thatcher'ın bu kurala uymadığı kaydedildi.

Derneğin açıklamasında, "Thatcher'a yaygın biçimde saygı duyulsa da hakkında hiçbir tartışmanın olmadığı söylenemez. Kalıcı heykellerin dikilmesinden önce makul bir sürenin geçmesi gerekir, özellikle de bunlar, tahrip edilme riskiyle karşı karşıya olacak kadar tartışmalı şahsiyetlere ait ise." ifadeleri kullanıldı.

İngiliz Parlamentosu'nun arazi yönetimi de meydanda yeterince heykel bulunduğu ve Thatcher'ın halihazırda bir heykelinin parlamento binası içinde yer aldığı açıklamasını yaparak, yeni heykelin dikilmesine itiraz etti.

MAY'DEN HEYKELE DESTEK

İngiliz devlet televizyonu BBC'ye konuşan Başbakan Theresa May ise heykel projesine destek verdi.

Heykelle ilgili itirazların farkında olduğunu belirten May, "Tahrip edilme riskinin, Thatcher'ın heykelinin dikilmesinin önünde bir engel teşkil ettiği savunulmamalı." diye konuştu.

Heykelin dikilmesi için başvurunun Parlamento Meydanı sınırları içinde yer alan Westminster Belediyesinin ve meydanı yöneten Kraliyet Parkları İdaresinin onayını alması gerekecek.

İngiltere'de özelleştirme politikalarının mimarı olan Margaret Thatcher, 1979-1990 yıllarında başbakanlık yapmıştı. Sert liderlik tarzı nedeniyle "Demir Leydi" lakabıyla anılan Thatcher'ın, refah devletini küçülten, devletin ekonomiye müdahalesini azaltan ve işçi sendikalarını marjinalleştiren ekonomi politikaları, dünya siyasetine "Thatcherism" adıyla yerleşmişti.

Thatcher'ın Londra'da bir kütüphanede bulunan İtalyan mermerinden 50 bin sterlin değerindeki heykeli 2002 yılında bir protestocunun hedefi olmuş, saldırıda heykelin kafası koparılmıştı.

PARLAMENTO MEYDANI

İngiliz Parlamentosunun karşısında bulunan meydanda Winston Churchill ve David Lloyd George gibi eski başbakanların yanı sıra Mahatma Ghandi, Nelson Mandela ve Abraham Lincoln gibi uluslararası şahsiyetlerin de heykelleri bulunuyor.

Mandela'nın heykeli, 10 yıl kuralına aykırı olarak 2007 yılında Güney Afrikalı lider henüz hayattayken dikilmişti.

Nisan ayında meydana heykeli dikilecek ilk kadın şahsiyetin, İngiltere'de 20. yüzyılında başında kadınlara oy hakkı için kampanya yürüten kadın hakları savunucusu Dame Millicent Fawcett olacağı açıklanmıştı.

Parlamento Meydanı, ülkede siyasi protestolar için tercih edilen alanların başında geliyor. Meydanda yer alan Churchill heykeli farklı zamanlarda protestocuların saldırısına uğramıştı.