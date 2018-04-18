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İngiltere'de skandal olay!

Güney Londra bölgesinde bulunan otobüs duraklarına YPG saflarında savaşırken öldürülen Anna Campbell isimli kadın teröristin posterleri asıldı.

İngiltere'de skandal olay!

Güney Londra bölgesinde bulunan otobüs duraklarına YPG saflarında savaşırken öldürülen Anna Campbell isimli kadın teröristin posterleri asıldı.

18 Nisan 2018 Çarşamba 09:15
İngiltere'de skandal olay!
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İngiltere'de skandal görüntü!

Güney Londra bölgesinde bulunan otobüs duraklarına YPG saflarında savaşırken öldürülen Anna Campbell isimli kadın teröristin posterleri asıldı.

YPG ve PKK'ya olan desteğiyle bilinen Avrupa bir skandala daha imza attı. Güney Londra bölgesinde bulunan otobüs duraklarına YPG saflarında savaşırken öldürülen Anna Campbell isimli kadın teröristin posterleri asıldı.

Posterde, YPG'li teröristin Afrin'e gitmek ve "faşizme karşı savaşmak"tan gurur duyduğunu vurgulayan sözlerinin yer alması dikkat çekti. Sözde "faşizme karşı savaşan" YPG'li terörist Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 15 Mart'ta Afrin'de öldürülmüştü.

Bir diğer posterde yer alan "Tüm insanlık için barbarlığa karşı mücadele ediyoruz" ve "Afrin'i savun" cümleleri de İngiltere'nin terör örgütü YPG lehine yürüttüğü çirkin propagandayı bir kez daha gözler önüne serdi.



ÖLDÜRÜLEN 8. İNGİLİZDİ

İngiltere'de tesisatçı olarak çalışan Anna Campbell'in (26), geçen yıl mayıs ayında Suriye'ye giderek terör örgütü saflarına katıldığı biliniyor.

Campbell terör örgütü saflarında öldürülen 8. İngiliz vatandaşı ve ilk kadın İngiliz terörist oldu.



"YGP TERÖR LİSTESİNE ALINSIN" TAVSİYESİ

Merkezi Londra'da bulunan düşünce kuruluşu Henry Jackson Society, geçen ağustos ayında "Unutulan Yabancı Savaşçılar: Suriye'de PKK" başlıklı bir rapor yayımlamıştı.

Raporda, PKK ile PYD/YPG arasındaki ilişkiler ortaya koyulurken, Suriye'de terör örgütü safında çatışmalara katılan yabancılarla ilgili bilgi ve değerlendirmelere de yer verilmişti.

Terör örgütü saflarına katılan 12 ülkeden 60 yabancının profillerine yer verilen raporda, özellikle İngilizce konuşulan ülkelerden gelenlerin yüzde 80'e yakın bir oranı oluşturduğuna dikkat çekilmişti.

Raporda, İngiliz makamları terör örgütü safına yeni katılımları önleyecek tedbirler almaya, katılanları da yakından izlemeye ve gerekli hallerde hakkında kovuşturma yapmaya davet edilmişti. Ayrıca terör örgütüne katılan İngilizlerin, NATO müttefiki Türkiye ile diplomatik krize yol açabileceği uyarısında bulunulmuş ve İngiliz makamları örgütle arasına mesafe koymaya çağrılmıştı.

Raporda, İngiltere'de 2001'de terör örgütü listesine giren PKK'nın diğer adları arasına YPG'nin de eklenmesi ve böylelikle terör yasasının bu isim altındaki faaliyetlere de uygulanması tavsiye edilmişti.

Anahtar Kelimeler:
İngilterePKKAfişOtobüsDurak
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