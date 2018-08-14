banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 36°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
93488
ALTIN
251.046
DOLAR
6.5032
STERLİN
8.1834
EURO
7.4098
Harnup hırsızlığı
HARNUP HIRSIZLIĞI
3 kişi tutuklandı
3 KİŞİ TUTUKLANDI
Sahte evrakla araç sattı
SAHTE EVRAKLA ARAÇ SATTI
Ani ölüm
ANİ ÖLÜM
banner282

İngiltere'de Parlamento Binasının Bariyerlerine Araç Çarptı, 3 Yaralı Var

3 KİŞİNİN YARALANDIĞI OLAY, TERÖR SALDIRISI KAPSAMINDA SORUŞTURULUYOR 

İngiltere'de Parlamento Binasının Bariyerlerine Araç Çarptı, 3 Yaralı Var

3 KİŞİNİN YARALANDIĞI OLAY, TERÖR SALDIRISI KAPSAMINDA SORUŞTURULUYOR 

14 Ağustos 2018 Salı 12:03
İngiltere'de Parlamento Binasının Bariyerlerine Araç Çarptı, 3 Yaralı Var

3 KİŞİNİN YARALANDIĞI OLAY, TERÖR SALDIRISI KAPSAMINDA SORUŞTURULUYOR 
İngiltere'de bir araç parlamento binasının dışındaki güvenlik bariyerlerine çarptı, sürücü gözaltına alındı.
Polisten yapılan açıklamada yerel saat ile 07.37'te bir aracın parlamento binası dışındaki güvenlik bariyerlerine çarptığı bildirildi. 
Erkek sürücünün terör suçu şüphesiyle gözaltına alındığının belirtildiği açıklamada, "Bu aşamada bunu terör olayı olarak ele alıyoruz ve soruşturmanın başını Londra polisinin terörle mücadele birimi çekiyor." ifadesi kullanıldı.
İngiltere Terörle Mücadele Birimi Ulusal Koordinatörü Neil Basu, son gelişmelere ilişkin Londra Emniyeti önünde yaptığı basın açıklamasında, 20'li yaşlarındaki şüphelinin Londra'nın güneyindeki bir karakolda sorgulandığını ve "bu aşamada yetkililerle iş birliği yapmadığını" söyledi.
Olayın kasten yapıldığını düşündüklerini ifade eden Basu, olayla ilgili başka şüphelinin olmadığını belirtti.
Bazı görgü tanıkları aracın hızla ilerlediğini söylerken bazıları da sürücünün bariyerlere kasten çarptığı iddiasında bulundu.
ÜÇ KİŞİ YARALANDI
Londra Ambulans Hizmetlerinden yapılan açıklamada da olay yerinde üç yaralıya müdahale edildiği ve ikisinin bölgedeki bir hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.
Açıklamada, yararlıların hayati tehlikesinin bulunmadığı ve durumlarının ciddi olmadığı vurgulandı.
Yaralıların kaldırıldığı Guy's and St Thomas hastanesinden yapılan açıklamada ise kadın yaralının tedavisine devam edilirken, erkek yararlının taburcu edildiği bildirildi.
İngiltere Başbakanı Theresa May, olaya ilişkin yaptığı açıklamada, "düşüncelerinin olaydan etkilenenlerle olduğunu" ifade ederek, hızlı davranmaları nedeniyle acil servis görevlilerine teşekkürlerini iletti.
Londra Belediye Başkanı Sadık Han da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, soruşturmanın devam ettiğini ve yetkililerle iletişimde olduğunu aktardı.
Geçen yıl bir saldırgan, kiralık aracını Westminster Köprüsü'nde saatte 120 kilometre hızla yayaların üzerine sürmüş, parlamentonun demir parmaklıklarına çarparak durmuştu. Aracından çıkarak parlamentonun girişindeki bir polisi bıçaklayan saldırgan, olay yerinde vurularak öldürülmüştü. Saldırıda 6 kişi hayatını kaybetmişti.
 


banner288
Son Güncelleme: 14.08.2018 15:09
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan 'milli para ile ticaret' açıklaması
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan 'milli para ile ticaret' açıklaması
Avrupa Parlamentosu Türkiye Forumu'ndan Türkiye'ye destek
Avrupa Parlamentosu Türkiye Forumu'ndan Türkiye'ye destek
İtalya’da Otoyol Köprüsü Çöktü, Çok Sayıda Can Kaybı Var...
İtalya’da Otoyol Köprüsü Çöktü, Çok Sayıda Can Kaybı Var...
İngiltere’de İşsizlik 43 Yılın En Düşük Seviyesinde
İngiltere’de İşsizlik 43 Yılın En Düşük Seviyesinde
Çin'den “Bir Milyon Uygur Kamplarda Tutuluyor“ İddiasına Yalanlama
Çin'den “Bir Milyon Uygur Kamplarda Tutuluyor“ İddiasına Yalanlama
Nijerya'da Kolera Salgınında 2 Günde 7 Kişi Öldü
Nijerya'da Kolera Salgınında 2 Günde 7 Kişi Öldü
Laos'ta Çöken Baraj…36 Kişinin Cesedine Ulaşıldı!
Laos'ta Çöken Baraj…36 Kişinin Cesedine Ulaşıldı!
İran'da “Twitter Yasağı Kalksın“ Talebine Ret
İran'da “Twitter Yasağı Kalksın“ Talebine Ret
İngiltere'de Parlamento Binasının Bariyerlerine Araç Çarptı, Bazı Siviller Yaralandı
İngiltere'de Parlamento Binasının Bariyerlerine Araç Çarptı, Bazı Siviller Yaralandı
Çin'den Türkiye'ye “Güçleri Birleştirelim“ Çağrısı!
Çin'den Türkiye'ye “Güçleri Birleştirelim“ Çağrısı!

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim