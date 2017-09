İngiltere'de Kıbrıslı Türk Gasp Edildi

Gasp edilen Ahmet dede yaşam mücadelesi veriyor



82 yaşındaki Kuzey Kıbrıslı bir adamın üç adam tarafından darp edilerek hastanelik olduğu CCTV görüntüleri, polisi harekete geçirdi.Parkinson ve kanser hastası olan ve aslen Kıbrıslı Ahmet Dobran (82), yolda yürürken 3 kişi tarafından uğradığı saldırıda üzerinde bulunan değerli eşyaları ve bir Longine kol saatini kaybetti. Boynundan tutularak darp edilen adam, aldığı aralar sonucu hastaneye kaldırıldı ancak girdiği komadan dolayı mekanik bir cihaza bağlı olarak nefes alabiliyor. Ailesinin basına yaptığı açıklamada, Dobran’ın bundan böyle evden çıkamayarak özel bakıma ihtiyacı olacağı büyük bir kesinlikte.Scotland Yard yayımladığı CCTV görüntülerinde peşlerinde olduğu 3 adamı aradığını belirtti. Saldırıdan sonra bulunduğu düşünülen fotoğraflarda 3 adamdan ikisinin koşarken güldüğü de gözlere çarpıyor.“Geçtiğimiz ay boyunca, bay Dobran yoğun bir koma sürecine girdi ve şu an çok büyük bir ihtimalle profesyonel yardıma muhtaç bir hayata mahkum edildi. Özel bir alet ile nefes alabilen Dobran’ın uğradığı saldırı akıl almaz derecede endişe verici ve bunu yapan kişileri bulmak için tüm kaynaklarımızı kullanıyoruz. Bu üç kişinin East Ham veya Newham’ın yerelleri olmadığını düşünüyoruz.CCTV’ye takılan saldırı sonrası üç adamın görüntüleri“Zanlı üç adamın kimliklerini bilebilecek kişilerin polise anonim olarak ulaşmalarını öneriyoruz – unutmayın ki yaptığınız yardımda sizden herhangi bir kimlik sorgulaması yapılmayacaktır”Üzüntü verici saldırı sonrası bir açıklama yapan aile de, durum sonrası çok üzgün olduklarını ve her zaman dışarıda vakit geçirmeyi seven büyükleri olan Ahmet Dobran’ın bu yaşadığı travmatik saldırı sonucu fiziksel olarak bir daha evinden dışarı çıkamamasının çok büyük bir ihtimal olduğunu belirtti.“Bunu babamıza yapabilecek bir kişi yarın aynı saldırganlığı bir başkasına yapabilir – bu kişileri bulmamızda bize yardımcı olmanızı bekliyoruz” diyen aile, Londra’da bu üç adamın kimliklerinin derhal bulunması için polis ve yerel halkların beraberce el ele vererek adaletin yerini bulması için çağrıda bulundu.