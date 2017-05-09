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09 Mayıs 2017 Salı 14:40

İngiltere'de İktidar Partisine Kıbrıslı Türk Kökenli Milletvekili Adayı

İngiltere'de İktidar Partisine Kıbrıslı Türk Kökenli Milletvekili Adayı
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GÖNÜL DANİELS, MUHAFAZAKAR PARTİNİN EDMONTON BÖLGESİNDEN MİLLETVEKİLİ ADAYI OLDU

KKTC kökenli Gönül Daniels, İngiltere'de gelecek ay yapılacak erken genel seçimde iktidardaki Muhafazakar Partiden milletvekili adayı oldu.

Başkent Londra'nın Edmonton bölgesinden adaylığını koyan Daniels, seçilmesi halinde İngiliz parlamentosuna giren ilk Türk milletvekili olacak.

Adaylığına ilişkin açıklamalarda bulunan Daniels, İngiltere'deki Türk toplumuna seslenerek, "Çalışan bir anne olarak ve etnik kimliğimle toplumumuzu en iyi şekilde temsil edeceğime yürekten inanıyorum. Dijital teknoloji ve mühendislik alanlarında kariyer sahibiyim ve evlatları için en iyisini isteyen çalışan ailelerin karşılaştıkları zorlukları anlayabiliyorum." ifadelerini kullandı.

Edmonton Muhafazakar Parti Derneği Başkanı Adrian Croshaw da Daniels'ın aday gösterilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Gönül Daniels’a baktığımız zaman hayatı boyunca çok çalışmış, becerikli ve tecrübeli birini görüyoruz. Kendisi Edmonton'a gönülden bağlı. Toplumumuz için bıkmadan ve yorulmadan çalışacağına inanıyorum." diye konuştu.

Yaklaşık 20 yıldır Edmonton'da yaşayan Daniels, evli ve iki çocuk annesi.

Daniels, 2015 genel seçiminde de aynı partiden ve aynı bölgeden milletvekili adayı olmuştu.

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