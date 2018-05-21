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İngiltere'de Hükümete Rusya Suçlaması

İngiliz Parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarası'nın Dış İlişkiler Komisyonu, İngiltere Başbakanı Theresa May yönetimindeki hükümeti, Rusya'nın Londra üzerinden kara para aklamasına

İngiltere'de Hükümete Rusya Suçlaması

İngiliz Parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarası'nın Dış İlişkiler Komisyonu, İngiltere Başbakanı Theresa May yönetimindeki hükümeti, Rusya'nın Londra üzerinden kara para aklamasına

21 Mayıs 2018 Pazartesi 13:02
İngiltere'de Hükümete Rusya Suçlaması

İngiliz Parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarası'nın Dış İlişkiler Komisyonu, İngiltere Başbakanı Theresa May yönetimindeki hükümeti, Rusya'nın Londra üzerinden kara para aklamasına "göz yummakla" suçladı.
Komisyonun bugün yayımladığı "Moskova'nın altını: İngiltere'deki Rus yolsuzluğu" başlıklı raporda, Muhafazakar Partili hükümetin Rusya ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e karşı yürüttüğü politikalar eleştirildi.
Çifte ajan Sergey Skripal ile kızının İngiltere'de mart ayında zehirlenmesinin ardından hükümetin Moskova'ya diplomatik yaptırımlar uygulanması kararını aldığının anımsatıldığı raporda, ancak hükümetin Rusya'yla "eskisi gibi iş yapmaya" devam ettiğinin altı çizildi.
Londra'daki piyasaların Kremlin'in kara para aklayabilmesinin yolunu açtığı iddia edilen raporda, Rus lider Putin ile müttefiklerinin "yolsuzluklarını gizlemek üzere Londra piyasalarını kullandığı" vurgulandı.
"Bununla mücadele İngiltere'nin bir numaralı dış politikası olmalıdır." denilen raporda, "İngiltere'nin Putin'in saldırgan eylemlerini engelleme çabalarının baltalandığı" kaydedilerek hükümete, Kremlin ile bağlantılı kişilerin yaptırımlara rağmen Londra'da kara para akladığı yönündeki iddialarının soruşturulması çağrısında bulunuldu.

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"GÖZ YUMULAMAZ"
Raporda ifadelerine yer verilen Komisyon Başkanı Muhafazakar Parti milletvekili Tom Tugendhat da kirli paranın İngiltere'nin dış politika çıkarlarına vereceği zararın boyutuna dikkati çekti.
Tugendhat, "Başkan Putin'in kleptokrasisi ile insan hakları istismarcılarının Londra'da kara para aklayarak dostlarımızı yolsuzlaştırması, ittifaklarımızı zayıflatması, kurumlarımıza olan inancımızı yıkmasına göz yumulamaz." dedi.
İngiltere'de Ekonomik Suçlarla Mücadeleden Sorumlu Bakan Ben Wallace da rapora dair yaptığı açıklamada, iddialara ilişkin delil sunabilmeleri için komisyonun kendileriyle iletişime geçmediğini belirterek, hükümetin kara para aklamayla mücadelede sadık bir şekilde çalıştığını vurguladı.
 

Son Güncelleme: 21.05.2018 16:11
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