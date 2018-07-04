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İngiltere'de Hizmet Sektörü Beklentinin Üzerinde Büyüdü

İngiltere’de hizmet sektörü, geçen ay, Ekim 2017'den bu yana en hızlı büyümesini kaydetti. 

İngiltere'de Hizmet Sektörü Beklentinin Üzerinde Büyüdü

İngiltere’de hizmet sektörü, geçen ay, Ekim 2017'den bu yana en hızlı büyümesini kaydetti. 

04 Temmuz 2018 Çarşamba 17:15
İngiltere'de Hizmet Sektörü Beklentinin Üzerinde Büyüdü

 İngiltere’de hizmet sektörü, geçen ay, Ekim 2017'den bu yana en hızlı büyümesini kaydetti. 
IHS Markit/CIPS verilerine göre, İngiltere’de hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), haziranda bir önceki ay kaydettiği 54 seviyesinden 55,1'e yükseldi. 
İngiltere'de hizmet sektörü, Ekim 2017'den bu yana en hızlı büyümesini kaydetmiş oldu. 
Öncü veri olarak kabul edilen PMI verilerinde 50 seviyesinin üstü sektörel büyüme, bu seviyenin altı sektörel daralma olarak yorumlanıyor. 
Beklenti, haziran ayında hizmet sektörü PMI verisinin 53,9 seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi. 
Verilere ilişkin değerlendirmede bulunan IHS Baş ekonomisti ChrisWilliamson, hizmet sektöründeki PMI verilerinin bu yılın ikinci çeyreğinde ekonominin yeniden ivme kazandığına işaret ettiğini kaydetti. 
Williamson, İngiltere ekonomisinin yaklaşık yüzde 80’ini oluşturan hizmet sektöründeki canlanmanın İngiltere Merkez Bankası’nın (BoE) ağustos ayında faiz artışına gitmesi için zemin oluşturabileceğini belirtti.
 


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Son Güncelleme: 04.07.2018 20:25
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