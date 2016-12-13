İngiltere'de Enflasyon 2 Yılın En Yükseğinde

İngiltere’de tüketici fiyat endeksi, kasımda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,2 artarak son 2 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

İngiltere’de tüketici fiyat endeksi, kasımda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,2 artarak son 2 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

İngiltere'nin Ulusal İstatistik Ofisi'nden (ONS) yapılan açıklamada, ülkede kasım ayı itibarıyla yıllık tüketici fiyat endeksinin yüzde 1,1 olan beklentinin de üzerine çıkarak yüzde 1,2 arttığı belirtildi.

Ekimde yıllık yüzde 0,9 seviyesinde olan tüketici fiyat endeksinin, kasım ayı itibarıyla Ekim 2014'ten bu yana olan en yüksek seviyeyi kaydettiği bildirildi.

Açıklamada, kasım itibarıyla TÜFE'nin aylık bazda beklentilerle uyumlu şekilde yüzde 0,2 artış kaydettiği belirtilerek, geçen ay enflasyondaki yükselişte giyim, yakıt, otel konaklama ve restoran fiyatlarındaki artışın etkili olduğu ifade edildi.

Çekirdek TÜFE'nin de kasım ayı itibarıyla yıllık bazda yüzde 1,3 olan beklentinin üzerine çıkarak yüzde 1,4 arttığı belirtildi.